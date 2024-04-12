參加聯勇操演遭砲車夾傷 士兵告士官長過失傷害敗訴

國軍聯勇操演場面震撼。非本案照片。（資料照）

2024/04/12 22:11

〔記者李立法／屏東報導〕陸軍丁姓士兵參加三軍聯訓基地聯勇操演時，遭砲車艙門夾傷手部，丁男認為是操演裁判官洪姓士官長疏於注意所致，遂對洪男提起過失傷害告訴，結果獲檢方不起訴處分。丁男不服聲請再議被駁回，向屏東地院聲請准許提起自訴，法官審理後，認為丁男所提事證難以推翻檢方不起訴處分及駁回再議的理由，駁回丁男聲請。

丁男主張，他參加2020年聯勇操演時所搭乘的CM23迫擊砲車行進中後艙門未關，洪姓士官長上前協助關閉時，應注意車內人員是否遠離頂蓋接合處，避免人員遭夾傷，洪男卻未注意他正在整理迫砲車艙門及排除異物，逕將艙門關上，導致他左側手部、左手中指、左手無名指被壓及砸傷。

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屏東地院根據多位參與操演的在場軍士官說法，認為洪男在關閉艙門時有大聲下令「停止任何動作」，並警告不相干人員離開艙門，其聲量足以提醒在車上的丁男，洪男已盡注意及告知義務，本案裝甲砲車後著陸板有一小門，關鍵在於丁男將手指置於小門與著陸板間縫隙，以致被夾傷，任何人均不應將身體置於車門與車體間縫隙，如此異於常情的舉動，任何人均無法預見，故難認洪男有何過失，應駁回丁男聲請。

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