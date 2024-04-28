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真假警同時來電讓闆娘好混亂！ 警現身反被問「你是真的嗎？」

詐團誆稱是郵局人員再由假警察接力詐騙。（警方提供）

詐團誆稱是郵局人員再由假警察接力詐騙。（警方提供）

2024/04/28 21:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名服飾店王姓女老闆前天接到詐團來電，對方謊稱郵局人員稱王女帳戶遭盜用，接著又假冒警察，要王女把戶頭內存款全數轉到安全帳戶監管，王女心存疑惑打110求證，結果真假警察同時來電，搞得王女好混亂，最後見真警察上門還疑惑問「你是真的嗎？」讓員警啼笑非，但也及時阻詐保住王女數百萬存款。

據了解，在西區向上路經營服飾店的王姓女老闆，當天在店內突接獲自稱中華郵政南門郵局的詐騙電話，對方佯稱王女的帳戶個資外洩遭盜用，接著又假冒警察身分致電王女，稱其帳戶被人盜用，且該帳戶內的金錢皆涉及刑案，需將戶頭裡存款全都轉至「安全帳戶」監管，以免遭凍結，待案情明朗證實清白才歸還。

王女存疑，遂撥打110報案專線求證，有趣的是，當轄區第一分局公益派出所員警致電了解詳情，王女還直問「你真的是警察嗎？搞得我好混亂呀！」當下真假警察同時來電，任誰都不信任的情形，讓值班同事好氣又好笑，幸虧線上巡邏員警趕緊上門，巡邏警車加上全套裝備及制服現身，王女這才驚呼喊道：「真的警察來了！」。

隨後在現場員警仔細解說下，王女終於弄清詐騙集團使用的伎倆，保住了帳戶內數百萬元的房屋頭期款，並在最後大大稱讚公益所的「真警察」效率高、給足安心感。

第一分局呼籲，詐團常以假冒公務機關身分使用話術騙取民眾信任，利用民眾緊張心情，沒有再三確認真假，就以指示匯款、交付財物或提供金融帳戶資料騙取錢財，提醒民眾如接獲此類電話，謹記「一聽、二掛、三查證」防詐騙三步驟，保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

真警察來電王女好混亂，一度搞不清真假警察。（警方提供）

真警察來電王女好混亂，一度搞不清真假警察。（警方提供）

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