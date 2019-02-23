耍帥背鱷魚包赴約 心儀對象還沒到先吸引警察

2019-02-23 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓越南籍男子不僅是逃逸外勞還是毒品通緝犯，理當低調的他卻被戀愛沖昏頭，前天刻意背著一個造型特殊的鱷魚包赴約，想藉此向心儀對象炫耀一下，結果對方還沒現身反先吸引警方注意盤查，鱷魚包成為落網的標的。

台中市第一分局繼中派出所所長林敬國日前帶班巡經繼光商圈時，在成功路與繼光街口發現戴帽子的25歲吳男身著簡單皮外套與牛仔褲，卻背著一個造型特殊的鱷魚皮側背包忍不住多看了一眼，此時吳男見警察目光飄向自己，立即心虛地企圖閃躲到一旁巷弄內。

此舉反讓經驗豐富的林員直覺有異盤查，果真查出越南籍的吳男為逃逸外勞，同時為桃園地檢署發布的毒品通緝犯，並在其褲子左後口袋內查獲一包安非他命。

吳男無奈表示，自己原本與心儀對象約在繼光商圈內見面，想說背一個特殊造型的新包包來炫耀一下，不料卻對方還沒出現反先吸引警方注意，成為自己落網的標的；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦並將他解送歸案。

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