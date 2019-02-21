真能跑！外籍移工逃逸近17年 口音像原住民騙警失敗

2019-02-21 16:40

［記者楊政郡／台中報導］一名菲律賓籍移工逃逸近17年，遇到員警盤查，能說中文及簡單閩南語，口音略像山地人，順著員警問話稱自己是原住民，可是手中悠遊卡背面則是外國旗幟及文字，才坦承自己是菲律賓人，帶到移民署後查出，他從2001年4月入境台灣，不到半年就逃逸，以逾期6160天，員警自嘲「我都還沒從警呢！」。

1名菲律賓籍逃逸移工「霧拉」（譯音，男、53歲），本月13日下午5時許，在中市復興路二段公園前徘徊，行跡可疑，眼睛還不時瞄向在路檢的員警，警方向前盤查時，還以流暢的中文及簡短的閩南語跟警方對答，聽口音極像原住民，員警順口問是原住民嗎？他還回答「嗯」。

但是查驗身分證件及出生年月日，說忘了帶，生日也一度說不出來，後來說是1966年，以西元來表示，卻不說民國幾年，與我們的一般習慣不同，而身分交代吱吱晤晤，眼尖員警發現他手持的悠遊卡，封面印的是外國的旗幟及文字，懷疑是某個東南亞國家，追問下才坦承自己是來自菲律賓，也承認自己是逃逸移工。

經帶回移民署指紋比對查核身分，發現已逾期6160天，已逃逸將近17年之久，堪稱「元老級」逃逸移工，員警讚嘆實在厲害，能跑這麼久，終究還是被緝獲歸案，全案移送移民署台中專勤隊。

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