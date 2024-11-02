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    首頁　>　政治

    郭信良案衝擊南市長初選？陳亭妃：不關我事

    無黨籍前台南市議長郭信良遭判重刑，外界認為恐影響下一屆台南市長選舉；立委陳亭妃昨回應表示，不關我的事情。（記者王姝琇攝）

    無黨籍前台南市議長郭信良遭判重刑，外界認為恐影響下一屆台南市長選舉；立委陳亭妃昨回應表示，不關我的事情。（記者王姝琇攝）

    2024/11/02 05:30

    〔記者王姝琇、蔡文居／台南報導〕無黨籍前台南市議長郭信良涉入市地重劃弊案，遭控收賄勒索一三○○萬元，一審被重判十三年、褫奪公權八年，外界認為恐影響下屆台南市長選舉；綠營台南市長初選熱門人選，立委林俊憲認為必然有影響，立委陳亭妃則說：「不關我的事。」

    林俊憲：必然有影響

    二○二六年台南市長選舉民進黨內暗潮洶湧，林俊憲、陳亭妃動作頻頻，勤跑大台南行程，湧言會召集人、立委王定宇雖未表態參選意願，但也未正面否認。此次，郭信良一審被判重刑，外界傳言「內情不單純」，與郭為長期政治盟友的陳亭妃被認為首當其衝。

    林俊憲表示，郭信良被判重刑，當然會影響未來的台南市長初選，因郭信良是陳亭妃最親密的政治夥伴，也是幕後重要的支持者，台南市民當然會擔心，如果陳當選，未來郭是否會成為地下市長。

    陳亭妃回應強調，這不關我的事；她說，尊重黨主席賴清德所說的，現在不是談二○二六的時候，「我非常乖，聽賴主席的話，就是不談二○二六，我們更關心的是人民的生命財產安全。」

    民進黨台南市黨部主委郭國文表示，郭已不是民進黨員，不便多談，「社會自有判斷」。國民黨台南市黨部主委謝龍介也表示，相關事件地方已傳得沸沸揚揚，如今一審結果出爐，黨部不方便做任何評論。

    藍營質疑政治力介入

    南市議會國民黨團發言人蔡育輝質疑，郭案政治介入市長選舉太明顯，郭信良一審判決為何這麼快？他質疑下屆台南市長選舉，民進黨高層為了讓林俊憲出線，打壓陳亭妃和她的支持者。

    綠營呼籲司法歸司法

    南市議會民進黨團幹事長周嘉韋說，尊重司法判決，郭信良也曾是民進黨的同志，長期以來他和陳亭妃是合作夥伴，希望國民黨不要政治化，把單純的司法案件上升為政治問題，刻意與民進黨台南市長初選進行不當連結，希望讓司法歸司法。

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