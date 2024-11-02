郭信良貪污判13年 檢：量刑過輕將上訴

無黨籍前台南市議長郭信良（前排右一）不受涉貪案判決影響，昨天照原定行程出席榴陽王世界郭氏宗親總會祭祖大典。（記者王姝琇攝）

2024/11/02 05:30

法官採信「業者自願行賄」 未涉「藉勢藉端勒索」

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕台南市前議長郭信良涉貪污案被判處十三年徒刑、褫奪公權八年。但法官採信重劃業者廖堅志是主動交付、自願行賄，認為郭觸犯貪污治罪條例第五條「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」，而非檢方也認定的第四條「公務員藉勢藉端勒索財物罪」，檢方則認為法院量刑過輕，將研議提起上訴，以追求更高刑責。

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郭喊冤 稱有不在場證明將上訴

郭信良本人昨則喊冤說，他從未利用職務向任何人收取一毛錢。郭強調，此事與他本人無關，相關的證據也都有提出，甚至還有不在場的證明，法院僅採信一人的單獨指述，他深感遺憾，他一定會上訴捍衛清白。

對於郭信良聲稱有不在場證明，台南地方法院刑一庭長莊政達回應說，郭提供的手機基地台發話位置在安南區，因收賄地點也在安南區，郭的不在場證明無法做有利證據。

檢方調查，佃西里長高進見一度表明想購買重劃區抵費地，但交易未果，郭信良與高進見卻夥同蔡連博，以協助重劃案土地登記為由，向佃西重劃會會長廖堅志要求一千三百萬元賄款。

地院：難以認定郭信良有恫嚇逼迫

不過，法官根據證據認為，本案較符合雙方意思合致，較像行賄者自願交付款項給收賄者，並要求對方履行相關職務的情況，難以認定郭信良透過恫嚇或逼迫方式，使廖堅志因畏懼而交付款項。因檢方起訴的貪污治罪條例第四條、第五條，存在想像競合的裁判關係，因此第四條「公務員藉勢藉端勒索財物罪」不另做無罪宣告，以第五條裁判。

檢察官王鈺玟則引用美國一九四六年頒布的「霍布斯法案（Hobbs Act）」的觀點，結合東吳大學黃鼎軒教授的學術論述，認為「勒索」的定義不需強調恐嚇心生畏懼，而是指藉由「權勢」強行索取財物即可。

南檢：判決應與人民法律觀感一致

檢方辯論終結時，也舉二○一○年間「白玫瑰運動」，當時最高法院針對幼女性侵案件，因其「未違反被害人意願」而輕判，導致民眾強烈抗議，迫使法院修正見解，王鈺玟認為此類案件的判決，應與一般人的法律觀感一致，而非過於偏離。因此希望二審法院能重新審視未認定的「藉勢藉端勒索」，研議提起上訴。

「霍布斯法案」是以提案者美國聯邦眾議員薩默．霍布斯（Sam Hobbs）命名，這項法案的初衷，是干預勞資糾紛產生的經濟損害行為，當時一些工會以罷工威脅向管理層勒索利益，導致商業運營中斷。後來，「霍布斯法案」成為美國聯邦檢方打擊公務員腐敗和各種經濟性勒索的重要法律工具。

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