為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    關注台灣安全 歐盟報告籲加強交流學習

    歐盟執委會日前發布「強化歐洲軍民戰備報告」，呼籲歐盟加強與台灣等國的交流和相互學習。外交部昨對此表達高度歡迎。（資料照）

    歐盟執委會日前發布「強化歐洲軍民戰備報告」，呼籲歐盟加強與台灣等國的交流和相互學習。外交部昨對此表達高度歡迎。（資料照）

    2024/11/02 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕歐盟執委會日前發布「強化歐洲軍民戰備報告」，內容提及中國快速崛起改變印太地區戰略平衡、從未改變對台野心，同時對其他區域內國家實施強勢外交政策、升高緊張，並呼籲歐盟加強與台灣等國的交流和相互學習。外交部昨對此表達高度歡迎。

    我外交部表達高度歡迎

    歐盟近日發布由執委會主席馮德萊恩的特別顧問、芬蘭前總統尼尼斯托主筆「強化歐洲軍民戰備報告」，內文指出，中國的快速崛起已改變印太地區戰略平衡，中國從未改變其對台灣的野心，亦對印度、菲律賓及越南等區域內國家展現強勢外交與安全政策，升高區域緊張情勢。

    報告示警，歐洲─大西洋與印太地區的安全和繁榮密不可分，倘若中國侵略或以各種形式封鎖台灣，將對歐洲、全球經貿及供應鏈造成嚴重衝擊。歐洲應強化和美國、英國、日本、澳洲、加拿大、台灣、烏克蘭及其他同樣面對複合式威脅國家的交流與相互學習，共同強化應處威脅的能力與韌性。

    外交部對歐盟持續關切台海及印太區域和平穩定、並有意願與我國強化合作交流，表達高度歡迎。外交部強調，將持續與歐盟等理念相近民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域及全球的和平、繁榮與穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播