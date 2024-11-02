關注台灣安全 歐盟報告籲加強交流學習

歐盟執委會日前發布「強化歐洲軍民戰備報告」，呼籲歐盟加強與台灣等國的交流和相互學習。外交部昨對此表達高度歡迎。（資料照）

2024/11/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕歐盟執委會日前發布「強化歐洲軍民戰備報告」，內容提及中國快速崛起改變印太地區戰略平衡、從未改變對台野心，同時對其他區域內國家實施強勢外交政策、升高緊張，並呼籲歐盟加強與台灣等國的交流和相互學習。外交部昨對此表達高度歡迎。

我外交部表達高度歡迎

歐盟近日發布由執委會主席馮德萊恩的特別顧問、芬蘭前總統尼尼斯托主筆「強化歐洲軍民戰備報告」，內文指出，中國的快速崛起已改變印太地區戰略平衡，中國從未改變其對台灣的野心，亦對印度、菲律賓及越南等區域內國家展現強勢外交與安全政策，升高區域緊張情勢。

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報告示警，歐洲─大西洋與印太地區的安全和繁榮密不可分，倘若中國侵略或以各種形式封鎖台灣，將對歐洲、全球經貿及供應鏈造成嚴重衝擊。歐洲應強化和美國、英國、日本、澳洲、加拿大、台灣、烏克蘭及其他同樣面對複合式威脅國家的交流與相互學習，共同強化應處威脅的能力與韌性。

外交部對歐盟持續關切台海及印太區域和平穩定、並有意願與我國強化合作交流，表達高度歡迎。外交部強調，將持續與歐盟等理念相近民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域及全球的和平、繁榮與穩定。

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