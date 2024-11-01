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    接見愛沙尼亞國會訪問團 賴清德：團結歐盟及全球夥伴

    賴清德總統今天接見「愛沙尼亞國會外交委員會訪問團」，感謝愛沙尼大力支持台灣參與國際。（擷取自總統府YouTube頻道）

    賴清德總統今天接見「愛沙尼亞國會外交委員會訪問團」，感謝愛沙尼大力支持台灣參與國際。（擷取自總統府YouTube頻道）

    2024/11/01 22:19

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（1）日下午接見「愛沙尼亞國會外交委員會訪問團」，感謝愛沙尼大力支持台灣的國際參與，期盼一起努力，持續深化夥伴關係，與歐盟各國在各領域加強合作，共同因應威權主義擴張帶來的挑戰，確保全球的和平、穩定與繁榮。他也恭喜愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas）獲得提名出任歐盟「外交暨安全政策高級代表」。這證明在團結歐盟及全球理念相近夥伴的力量上，愛沙尼亞扮演了舉足輕重的角色。

    賴清德首先歡迎愛沙尼亞國會外交委員會的好朋友訪問台灣。這次是梅馬侃（Marko Mihkelson）主席繼去年8月波海三國外委會主席團後第二次來訪，也是柯絲特（Ester Karuse）議員和羅薇絲（Luisa Rõivas）議員今年3月隨友台小組裴克多（Kristo Enn Vaga）主席率團來訪後，再度訪台。相信有訪團成員的支持與協助，兩國基於自由民主價值的同盟及經貿夥伴關係必定更加茁壯，他要再次表達最由衷的歡迎。

    他提到，當前國際情勢和地緣政治正快速變化；自由民主的普世價值、以規則為基礎的國際秩序，都面臨極權主義擴張的挑戰。此時此刻，理念相近的國家更應該團結合作，才能確保全球的和平、穩定與繁榮。台灣除了持續與各國加強合作，共同守護民主自由價值，也積極爭取參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。這不僅是2,300萬人民的基本人權，更是展現台灣有責任、有能力、也非常願意在各領域為國際社會貢獻更多力量。

    隨後，梅馬侃主席致詞時表示，這是愛沙尼亞國會外交委員會首次訪台。他說，我們現在身處的世界局勢非常紛亂，愛沙尼亞與台灣是理念相近的國家，雙邊關係在過去幾年來有顯著進展，雙方進行了多次互訪，期盼有一天台灣與愛沙尼亞也能互設立代表處。

    梅馬侃說，台灣與愛沙尼亞都是非常強健的民主政體，然而，不管是在東亞或歐洲，民主都遭受非常大的威脅。歐洲及愛沙尼亞持續關切進行中的俄烏戰爭；俄羅斯或其支持者的目標除了烏克蘭，更試圖改變世界秩序。此外，最近傳出北韓軍隊將參與戰爭，將使這場戰爭變得更加國際化。

    梅馬侃表示，訪團此行除了要強化與台灣的雙邊關係，也尋求民主國家共同支持烏克蘭，因為這場戰爭的結果不僅攸關他們的安全，也影響著台灣的安全。愛沙尼亞在歷史上曾失去自由長達50年，1991年獨立後，取得強烈的政治共識與社會支持，愛沙尼亞在安全和國際關係上絕不能再孤立無援。因此他們希望與理念相近國家建立良好的夥伴關係，而台灣也是其中之一。

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