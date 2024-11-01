為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首出席ITF台北國際旅展 賴清德：推廣觀光不能靠政府單打獨鬥

    總統賴清德首次出席「2024 ITF台北國際旅展開幕典禮」，致詞強調推動觀光不能光靠政府單打獨鬥。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德首次出席「2024 ITF台北國際旅展開幕典禮」，致詞強調推動觀光不能光靠政府單打獨鬥。（記者陳逸寬攝）

    2024/11/01 14:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統今（1）日出席ITF台北國際旅展，致詞時表次，要推動觀光產業需要中央和地方政府密切溝通、合作，不能只靠政府單打獨鬥，並呼籲一起提升深度旅遊和特色旅遊的品質和行銷。

    賴清德表示，這是他第一次以總統的身分來參加ITF台北國際旅展，他先感謝第一線協助防災救災人員，也會和地方政府密切合作進行災後復原工作，協助民眾盡早恢復正常生活。

    賴清德指出，台北國際旅展是規模最大、歷史最久，也是國人要國旅或出國旅遊必逛的旅展，今年匯集了111個國家和城市、1500個攤位，包括10個邦交國的參與。

    賴清德表示，台灣「觀光立國」願景來推動觀光產業，也要符合國際永續發展的潮流，重視綠色旅遊的遊客數量也提升，台灣勢必要以更加節能減碳、愛護環境、互助共好的方式繼續推動觀光產業。

    賴清德最後強調，觀光是國家的軟實力，也是堅實的外交力量，「推廣觀光，政府不能單打獨鬥，公部門和民間一定要一起努力，跨領域、跨區域的合作」。他指出，中央和地方政府要保持密切溝通，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。

    總統賴清德出席2024 ITF台北國際旅展開幕典禮，台灣觀光協會會長簡余晏（右1）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭（右2）作陪。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德出席2024 ITF台北國際旅展開幕典禮，台灣觀光協會會長簡余晏（右1）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭（右2）作陪。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德（左4）參觀2024台北國際旅展台灣館攤位，台灣觀光協會會長簡余晏（左起）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭、總統府秘書長潘孟安、交通部觀光署署長周永暉（右2）、交通部政務次長伍勝園（右3）。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德（左4）參觀2024台北國際旅展台灣館攤位，台灣觀光協會會長簡余晏（左起）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭、總統府秘書長潘孟安、交通部觀光署署長周永暉（右2）、交通部政務次長伍勝園（右3）。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播