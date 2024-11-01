首出席ITF台北國際旅展 賴清德：推廣觀光不能靠政府單打獨鬥

總統賴清德首次出席「2024 ITF台北國際旅展開幕典禮」，致詞強調推動觀光不能光靠政府單打獨鬥。（記者陳逸寬攝）

2024/11/01 14:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統今（1）日出席ITF台北國際旅展，致詞時表次，要推動觀光產業需要中央和地方政府密切溝通、合作，不能只靠政府單打獨鬥，並呼籲一起提升深度旅遊和特色旅遊的品質和行銷。

賴清德表示，這是他第一次以總統的身分來參加ITF台北國際旅展，他先感謝第一線協助防災救災人員，也會和地方政府密切合作進行災後復原工作，協助民眾盡早恢復正常生活。

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賴清德指出，台北國際旅展是規模最大、歷史最久，也是國人要國旅或出國旅遊必逛的旅展，今年匯集了111個國家和城市、1500個攤位，包括10個邦交國的參與。

賴清德表示，台灣「觀光立國」願景來推動觀光產業，也要符合國際永續發展的潮流，重視綠色旅遊的遊客數量也提升，台灣勢必要以更加節能減碳、愛護環境、互助共好的方式繼續推動觀光產業。

賴清德最後強調，觀光是國家的軟實力，也是堅實的外交力量，「推廣觀光，政府不能單打獨鬥，公部門和民間一定要一起努力，跨領域、跨區域的合作」。他指出，中央和地方政府要保持密切溝通，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。

總統賴清德出席2024 ITF台北國際旅展開幕典禮，台灣觀光協會會長簡余晏（右1）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭（右2）作陪。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德（左4）參觀2024台北國際旅展台灣館攤位，台灣觀光協會會長簡余晏（左起）、台北國際旅展主任委員葉菊蘭、總統府秘書長潘孟安、交通部觀光署署長周永暉（右2）、交通部政務次長伍勝園（右3）。（記者陳逸寬攝）

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