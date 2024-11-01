荷蘭眾議院首次組團訪台拜會賴總統 對台灣「這件事」印象最深刻

賴清德總統今（1）日上午接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」。（截自總統府網站）

2024/11/01 17:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（1）日上午接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」，率團的眾院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）表示，這是首次有如此正式的荷蘭眾議員代表團來到台灣。在過去一週，訪團行程非常緊湊，昨日還遇上颱風，大家都對台灣應對這種自然現象感到印象深刻。

此次訪團成員還包括荷蘭眾議員賀西（Daniëlle Hirsch）、卡明哈（Roelien Kamminga）、卡拉曼（Isa Kahraman）、帕特諾特（Jan Paternotte）、柏斯懷（Derk Boswijk）、朗姆（Dennis Ram）、范德雷（Tom van der Lee）、希黛克（Femke Zeedijk）、范德柏格（Eric van der Burg）等人。

請繼續往下閱讀...

賴清德接見時提到這是荷蘭眾議院首次正式組團來訪，陣容龐大，訪團議員涵蓋荷蘭各政黨，外貿或外交事務的發言人。賴並感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，今年以來已經通過3個友台動議案，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。其中，荷蘭更是歐洲第一個通過「反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與權利」相關動議的國家，來反制中國對該決議內容的錯誤詮釋。

德菲仕指出，荷蘭和台灣雙邊關係非常良好，在貿易創新、科技創新、農業、教育及文化等領域有密切交流。今年如同賴總統稍早提到，是非常特別的一年，正是荷蘭人首次來到台灣的400週年紀念。為了慶祝，他們舉辦了各種活動，客觀、公平地呈現台荷的共同歷史。

德菲仕指出，台荷之間有許多共同點及互動，首先都有蓬勃民主、尊重人權、新聞及結社自由，且重視永續經濟發展及氣候變遷議題。第二，有共享的價值觀，致力改善勞動條件及環境。第三，在雙邊經濟領域有密切關係，台灣是荷蘭在亞洲的第二大出口市場，甚至超越日韓；荷蘭是歐洲對台投資最大的國家，投資金額高達350億歐元，同時有超過200家台商以荷蘭作為打入歐洲市場的門戶。

德菲仕說，他們的職責是監督荷蘭外貿暨發展部的政策，本週討論的許多主題將對於他們回國後的工作相當有幫助，這些政策涵蓋了貿易和投資、氣候政策、企業社會責任、人權、科學及創新的國際合作等面向，讓他們可以強化對政府的監督，包含對台灣及此區域、兩岸關係的政策。

德菲仕提到，最近此區域的緊張情勢升高讓他們非常關切，荷蘭眾議院的共識是，必須避免任何單方面改變兩岸現狀的行為，任何爭端都應透過和平方式解決，不應動用武力或脅迫。過去荷蘭國會通過的一系列動議案，顯示對台灣的支持程度。也相信台灣和荷蘭不只擁有豐富的共同歷史，以及現今豐碩的合作成果，也將有光明且充滿希望的未來，期盼更加密切的合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法