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    藍營指禁伐補償未編足預算 卓揆：應履行預算法91條精神

    行政院長卓榮泰今（1日）率各部會首長，至立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰今（1日）率各部會首長，至立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/01 17:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕明年度中央政府總預算案僵局未解，對於藍營指禁伐補償條例，行政院未依法編列足夠預算，行政院長卓榮泰今指出，過程中有若干疏忽，沒履行預算法91條規定，包括沒有對行政院徵詢，也沒有明確指出彌補資金來源，法律原則是沒有辦法退讓的。

    預算法91條明定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。」

    國民黨立委洪孟楷詢問，2005年的行政院發言人卓榮泰可以接受在野黨編入預算的主張，稱這是行政院回應在野黨，2024年的行政院長卓榮泰卻沒有辦法；對此，卓榮泰表示，歷年的案例就是行政院同意編列進去，就沒有不履行預算法91條規定的問題，但是如果行政院有意見，應該雙方來談，而且要指出彌補資金的來源，那目前這兩項都沒有，一定要完成相關的程序。

    洪孟楷問，過去的民進黨有這樣的做法，現在卻反其道而行，這不是似是而非、換位置就換腦袋？卓榮泰回應，不同的議題行政院當然有不同立場和主張，不能把所有的問題都放在一個籃子裡來談。

    另外，洪孟楷表示，明年度中央政府總預算突破3兆元，其中光各部會宣傳費用高達26.5億元，他認為，做得好人民自然有感，為何要用人民的錢洗人民的腦？

    對此，卓榮泰表示，那是所有部會，不是單一部會，而且內政部、外交部該做的事項，在歷次說明都說的很清楚，「委員都只記得問題而忘記了答案」。卓榮泰說，內政部編列2.67億元，是針對很多打詐的事情要做宣導，另外交通部1.39億元、外交部1.1億元，各有該做的事情。

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