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    總預算僵局有解？卓榮泰：討論二備金、追加預算支應禁伐補償

    行政院長卓榮泰報告中央政府總預算案。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰報告中央政府總預算案。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/01 17:50

    〔記者方瑋立／台北報導〕總預算案續卡關，行政院長卓榮泰今（1）答詢時表示，只要朝野達成高度共識，未來將恪遵「憲法」、「預算法」規定和精神，對於用二備金、追加預算等方式尋找明（2025）年禁伐補償財源，朝這個方向討論絕對沒有問題。

    卓榮泰今率部會首長赴立院院會就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製進行報告，國民黨立委林思銘再次就在野黨封殺總預算案爭點之一「禁伐補償條例」提出質詢。

    林思銘表示，無法接受行政院似乎都未參與該條例立法過程的說法，過去許多法案若有預算增加需求，行政院都會盡量溝通達成，民進黨立委陳瑩、伍麗華皆也表示曾多次與政院溝通，才把禁伐補償提高至6萬元。

    林強調，過去政院都很積極與立院善意溝通，但現在卓一直堅持說要取得共識，令「在野黨團感受不到善意」，他指出，在野立委要的共識，是卓榮泰明確說明，要以什麼方式，不管是二備金或追加預算來編足該筆預算，就可以避免可能違法的綜合發展基金途徑。

    卓榮泰回應，如果朝野達成高度共識，完成未來恪遵「憲法」第70條、「預算法」第91條規定的前提，兩院並在其精神下互相尊重分別所屬的預算權及審查權，未來以二備金或追加預算，或者討論其他更好的方法，「絕對沒有問題」。

    林思銘為立法院國民黨團書記長，他說，「我覺得這個前提不成立，本來就是要遵守憲法的規定」，卓榮泰回應，「您的一席話這是否代表國民黨黨團的意見」？

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