荷蘭眾議院組團訪台 賴清德盼數位貿易、創新農業深化合作

總統賴清德接見荷蘭眾議員訪團。（翻攝總統府官網）

2024/11/01 17:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（1）日上午接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」時表示，荷蘭是歐洲第一個通過「反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與權利」相關動議的國家，來反制中國對該決議內容的錯誤詮釋。他感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。

賴清德首先歡迎荷蘭眾議院外貿暨發展委員會德菲仕（Aukje de Vries）主席率團來訪，這是荷蘭眾議院首次正式組團來訪，不但陣容龐大，訪團議員也都是荷蘭各政黨，外貿或外交事務的發言人，他要代表台灣人民表達最熱烈的歡迎。

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他指出，今年是台灣與荷蘭開創關係的400週年，荷蘭也將今年定位為「台荷創新與文化交流年」，大家的來訪更加促進雙邊交流合作。台灣與荷蘭不僅共享包容、多元與民主自由的價值，也在半導體、再生能源以及水資源管理等領域，有密切的交流，雙方在全球高科技供應鏈也都扮演關鍵角色。

賴總統說，我們期待，台灣與荷蘭未來在數位貿易、網路安全以及創新農業等領域，持續深化夥伴關係，並且相互強化複合式的經濟安全，共同打造堅韌穩健的民主供應鏈，維護以規則為基礎的國際自由貿易秩序。當前，威權主義持續擴張，民主夥伴唯有展現決心、團結合作，才能守護全球的安全與繁榮。

他並特別感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，今年以來已經通過3個友台動議案，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。其中，荷蘭更是歐洲第一個通過「反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與權利」相關動議的國家，來反制中國對該決議內容的錯誤詮釋。

總統提到，荷蘭政府今年支持台灣的力道更勝以往，包括1月祝賀台灣人民完成大選、5月派遣軍艦特龍普號通過台灣海峽，以及在世界衛生大會（WHA）公開間接為台灣發聲，這些都有賴荷蘭國會對台灣的堅定支持。

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