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    京華城案》柯文哲延押2個月 民眾黨發聲明支持律師團提抗告

    民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，北檢聲請延押，台北地院今（1）日裁定延押2個月。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，北檢聲請延押，台北地院今（1）日裁定延押2個月。（記者塗建榮攝）

    2024/11/01 17:02

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，北檢聲請延押，台北地院今（1）日裁定延押2個月。對此，民眾黨透過聲明表達遺憾且憤怒，稱如今司法為執政黨效忠，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。

    民眾黨表示，自今年8月30日北檢濫權搜索柯文哲及台灣民眾黨，再到柯文哲收押禁見近2個月，至今檢方仍提不出足夠證據起訴柯文哲，反倒是看到檢方以A案辦B案，配合「媒體辦案」讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾的介入司法，已經讓全國半數民意不信任司法。

    民眾黨指出，今天的總統賴清德更打臉2008年的立委賴清德，當年賴委員在扁案發生時曾言「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義押人取供」，對比現今賴政府對柯文哲的作法，有將近6成民意認為賴清德總統「雙標」，這不只對柯文哲、民眾黨造成傷害，更戕害台灣司法公信，他們呼籲「有證據就起訴，沒證據就放人！」

    民眾黨提到，2個月前，柯文哲遭羈押禁見卻主動放棄抗告，籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢大規模約談民眾黨工作同仁及相關人等到案，令人遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯；而北檢直至柯文哲召開延押庭的今天，才再約談時任北市都發局官員等人「釐清案情」，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這2個月的光陰。

    民眾黨表示，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按「都市計畫法」24條提出申請，台北市政府依法受理，並經由台北市都市計畫委員會審議通過，一切依法有據，相信包含市長、公務員及都委會委員皆無「明知違法而為之」，然而這兩個月來鋪天蓋地的司法追殺、押人取供，特定媒體、名嘴帶風向「照三餐伺候柯文哲」，連合法政治獻金都被抹黑成收受賄款，實為司法配合媒體「自甘墮落」讓「司法變成私法」，對在野黨進行政治追殺。

    民眾黨強調，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠，賴總統說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。因此，民眾黨支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。

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