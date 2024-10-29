荷蘭10名眾議員訪台 吳志中：盼台荷在半導體、AI緊密合作

外交部政務次長吳志中與荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團全團合影。（外交部提供）

2024/10/29 09:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部政務次長吳志中昨（28）日午宴歡迎荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）一行共10位眾議員。吳志中表示，盼台荷持續在半導體、人工智慧等戰略性產業緊密合作；德菲仕也說，盼此行能更進一步瞭解台灣政經發展及區域情勢，持續深化台荷關係。

訪團與吳志中雙方昨日就增進台荷關係、印太區域情勢及俄烏戰事等議題深入交換意見。

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吳志中致詞表示，肯定荷蘭政府於今年5月首度派遣軍艦特龍普號（Tromp）通過台灣海峽，以及此次眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現荷蘭對台灣的堅實支持。

吳志中也特別感謝荷蘭眾議院9月通過友我動議，明確指出中國扭曲聯大第2758號決議，且決議未及涉台灣，也未排除台灣參與國際組織，他也期盼台荷在共享民主自由等普世價值的良好基礎上，持續在半導體、人工智慧等戰略性產業緊密合作，共同維繫印太區域的和平與穩定，為全球繁榮貢獻心力。

外交部指出，荷蘭眾議院動議是歐洲國會反制中國扭曲聯大第2758號決議的首例，更帶動歐洲議會於日前跟進。

德菲仕致詞指出，台荷關係淵遠流長，值此今年兩國展開歷史接觸的400週年之際，很榮幸率領荷蘭眾議院首次跨黨派的訪問團來台。

德菲仕也表示，欣見台荷雙邊互動良好，經貿投資穩健發展，雙方並在科技創新、教育文化及農業與水資源等領域交流頻密，盼此行能更進一步瞭解台灣政經發展及區域情勢，持續深化台荷關係。

荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團團員包括外交委員會主席德菲仕、副主席卡明哈（Roelien Kamminga）、國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）及「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）與范德雷（Tom van der Lee）、眾議員賀西（Daniëlle Hirsch）、眾議員柏斯懷（Derk Boswijk）、眾議員朗姆（Dennis Ram）、眾議員希黛克（Femke Zeedijk）與眾議員范德柏格（Eric van der Burg）等10人。訪團在台期間除接受吳志中款宴，另將晉見總統賴清德、拜會立法院副院長江啟臣及經濟部政務次長陳正祺，並赴新竹及台南參訪。

外交部政務次長吳志中（左）歡迎荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（右）率團訪台。（外交部提供）

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