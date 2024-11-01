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    徵演唱會工作人員有詐 柳采葳揭逾400人遭騙取個資

    台北市議員柳采葳揭露，不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，藉機詐騙民眾個資。（取自台北市議會影片）

    台北市議員柳采葳揭露，不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，藉機詐騙民眾個資。（取自台北市議會影片）

    2024/11/01 17:23

    〔記者楊心慧／台北報導〕天王周杰倫12月將在大巨蛋舉辦演唱會，除引發黃牛之亂，更有不肖業者以假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並提供財力證明，換取大巨蛋演唱會工作人員資格，北市議員柳采葳表示，已有逾400人遭詐騙致個資外洩，呼籲勞動局及警察局加強取締裁罰，防止更多民眾受騙。

    不肖業者利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，藉機騙取個資。柳采葳指出，近期假徵才公司在臉書、IG等社群平台竄起，請民眾填寫簡易履歷表，包括姓名、年齡、職業、電話等個資，並稱認購2萬元商品即可錄取工作人員，並獲得演唱會公關票、偶像簽名合照或贈送iPhone16手機，並以認購名義，要求受害者拿出財力證明，藉此掌握被害者的財力多寡。

    柳采葳表示，有民眾反映被詐取大筆金額，從群組報名人數估計，已約400人以上受害，假徵才公司標榜時薪400元、提供兩餐，演唱會開始時還可至員工休息區觀看，但這些公司根本無商業登記，粉絲專頁也是近期才成立，只是想藉演唱會噱頭吸引民眾、騙取個資。

    柳采葳認為，刊登不實徵才廣告已觸法，如雇主有廣告不實的情事，無論雇主是否構成民事責任，主管機關得依《就業服務法》第65條第1項規定，開罰30萬元至150萬元，但近五年勞動局針對「不實徵才廣告」僅裁罰2件。

    柳采葳強調，市府除了要嚴辦演唱會黃牛票亂象，也應要取締「以招募演唱會工作人員」為名義的假徵才廣告，呼籲勞動局與警察局合作，加強取締及裁罰，防止讓更多民眾受騙及個資外洩。

    台北市勞動局長高寶華回應，目前確實有此狀況，若以徵工作人員騙取個資，違法《刑法》、《就業服務法》，這部分會找警察局針對這部分處理。

    勞動局補充說明，目前和數發部聯繫後，將與勞動部確認，經檢舉的臉書網頁所刊登的廣告是否有詐騙情事，若有將會把相關網站下架。

    不肖業者利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

    不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

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