京華城案 檢傳3證人1被告 訊後請回

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨傳喚前都發局專委、現任北市建管處副處長王金棠作證。（記者陳彩玲攝）

2024/11/02 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署持續偵辦京華城弊案，近期向法院聲請延押禁見柯文哲等人皆獲准，同時也持續傳證以鞏固圖利犯行，昨指揮廉政署傳喚北市府都發局前專門委員、現任北市府建管處副處長王金棠等三人作證，並第二度約談被告、現任北捷員工范雅琪，四人訊後均請回。

北市府建管處副處長王金棠出庭作證

柯文哲涉違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪，台北地院昨裁定延押兩個月。其餘主要被告，包括台北市前副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，也陸續裁准延押禁見，僅有應曉薇的助理吳順民，因檢方認為他已據實陳述，檢察官主動幫他聲請具保停押，北院上週五裁定五百萬元交保。

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由於京華城弊案牽連甚廣，被檢廉傳喚作證的專家學者、市府官員，迄今已近百位，承辦此案的北檢忠組為了盡速在未來兩個月內偵結此案，昨上午分兩批人馬，主責的檢察官林俊言、郭建鈺前往北院蒞庭柯文哲的延押庭；另一批檢察官則指揮廉政署，傳喚三人作證，其中包括都發局前專委王金棠及另一位公務員，訊後皆請回。

檢方也二度約談被告、現任北捷員工范雅琪，先前她被爆出曾任京華租賃監察人，並捐贈卅萬元政治獻金給民眾黨，九月底檢廉首度以被告身分約談；十月初，范接受議員質詢時否認，表示她從二千年開始任職北捷，後來曾任李文宗的秘書，自己並非是京華租賃的監察人，也沒有捐款給民眾黨。

范雅琪昨被廉政官約談後，原預計要到北檢複訊，但檢方後來認為暫無必要性，傍晚在廉政署將她請回。

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