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    虛構中國情報員詐獎金 軍情局三軍官二審判刑

    國防部軍情局上校江芳瑜、中校蘇薪名與中校徐之心涉嫌捏造不存在的「中國情報員」，詐領上千萬元情報業務經費，高等法院昨依貪污治罪條例等罪，判蘇6年4月、江4年8月、徐2年及緩刑5年。圖為涉貪中校蘇薪名。（資料照）

    國防部軍情局上校江芳瑜、中校蘇薪名與中校徐之心涉嫌捏造不存在的「中國情報員」，詐領上千萬元情報業務經費，高等法院昨依貪污治罪條例等罪，判蘇6年4月、江4年8月、徐2年及緩刑5年。圖為涉貪中校蘇薪名。（資料照）

    2024/11/02 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕國防部軍事情報局上校江芳瑜、中校蘇薪名、中校徐之心，涉嫌揑造不存在的「中國情報員」，詐領上千萬元情報業務經費，高等法院痛批江女等人犯行長達七年，危害國家安全法益甚鉅，昨依貪污治罪條例之「利用職務機會詐取財物」等罪判蘇六年四月、江女四年八月，徐判兩年並緩刑五年。可上訴。

    蘇薪名六年四月 江芳瑜四年八月 徐之心兩年

    士林地檢署起訴指出，蘇男、江女和徐男等三名校級軍官，自二○一六年起提報不存在的中國情報員情資，藉以詐領工作獎金、情報費等共一千多萬元，檢依利用職務詐取財物、偽造文書等罪起訴。

    士院一審認為，三軍官擔任軍職超過十五年，為圖私利竟共同透過不實情資詐取財物，嚴重敗壞軍紀，三人均承認犯行，並分別繳回犯罪所得一○五三萬元、五六九萬元、十萬餘元，將蘇員二罪各判五年十月、四年二月，偽造文書罪三年半、詐欺罪判一年八月；江女判刑五年十一月；徐員判刑兩年八月。三人皆上訴請求輕判。

    高院審理後認定，江女犯行長達七年，虛報次數逾二五○次，犯罪手法包括製作不實簽呈、使用不實中國人身分證及銀行金融卡、偽造與情報人員聯繫紀錄等，違背職務情節重大，危害國家情報工作進展；但考量她在職期間表現良好，因夫妻離異、母親重病罹癌、須照顧兩名幼子，工作、家庭雙重壓力下犯案，改判四年八月。

    高院：提供不實情報 危害國家安全法益甚鉅

    高院認定蘇男詐得金額逾千萬元，其提供的不實情報嚴重侵害我國情報機關對於軍事情報鑑定、研判及運用正確性，危害國家安全法益甚鉅，量處六年四月刑；徐男詐取金額最少，且頗有悔悟之心，改判兩年徒刑、緩刑五年。

    蘇男之前與國防部軍情局女上校蘇永玲另涉詐領情報獎金，另案被起訴與審理，高院今年八月判蘇女三年二月、蘇男五年徒刑，已上訴三審。

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