金門小三通突破百萬人次 業者憂：恐仍呈單向傾斜

金門小三通至10月底已破一百萬人次，縣府認為兩岸旅遊已開始逐漸回復。（記者吳正庭攝）

2024/11/01 22:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府統計，金門小三通今年至10月30日止，往返旅客已突破100萬人次，達100萬1193人次，相較於去年1月7日復航首年的72萬7000餘人次有明顯增加；相信隨著政策逐步健康有序的開放，預估年底會超過120萬人次，兩岸觀光可望逐漸回溫。

縣府指出，金門、廈門與金門、泉州小三通，若能如預估在年底衝破新高，將為金門觀光產業發展帶來另一波高潮，相信重返武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫前小三通單年196萬人次的高峰，指日可待。

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縣府觀光處指出，中國福建省公安廳出入境管理局9月27日公告，恢復辦理福建省居民赴金門的「個人」、「團隊」旅遊簽證以來，占比分別為86.83%、13.17%，顯示兩岸觀光熱潮穩步復甦，疫後的旅遊型態也產生「質變」，以個人旅遊為多。

縣府表示，目前為止，中國觀光客抵金旅遊，仍以10月26日團體旅遊247人、個人旅遊662人，總計909人，為恢復中客來金旅遊後單日最多的紀錄。

1名旅遊業者表示，雖然小三通往來旅客已突破100萬人次，恐怕仍呈單向傾斜，因其中仍以我國旅客為大宗；另名業者表示，兩岸旅遊回溫需要時間，期盼兩岸持續維持和平，中客來金旅遊也能越走越順，帶動金門更多的觀光商機。

業者表示，兩岸旅遊回溫還需要時間，仍期盼兩岸持續維持和平，中客來金旅遊也能越走越順，帶動金門更多的觀光商機。（記者吳正庭攝）

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