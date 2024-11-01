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    處理職場霸凌開小房間、偷錄音 簡煥宗批高市人事處猶如私開刑堂

    高雄市議員簡煥宗指，市府人事處調查職場霸凌案件未依程序，當事人被帶到拉上窗簾的小房間（右上）訪查，還偷錄音。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市議員簡煥宗指，市府人事處調查職場霸凌案件未依程序，當事人被帶到拉上窗簾的小房間（右上）訪查，還偷錄音。（記者葛祐豪翻攝）

    2024/11/01 22:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府人事處爆發職場霸凌案，議員簡煥宗今天（1日）怒指調查過程未遵守規定，當事者被帶入小房間訪查，還被偷錄音，「猶如私開刑堂」，導致當事人飽受心理壓力折磨；人事處處長康人方坦承有疏失，將檢討並確保同仁職場權益。

    高雄市議會今天進行民政部門質詢，民進黨議員簡煥宗氣憤指出，市府人事處一名中階主管，去年指正下屬疏失，卻遭對方四處投訴遭霸凌，該中階主管在沒有公文通知下，被帶入拉上窗簾、燈光昏暗的小房間訪查，現場有已調職的彭姓副處長等5人在場。

    簡煥宗說，事後當事者發現自己當時被偷錄音，最後這起霸凌未成立，但過程已對當事人造成傷害，飽受心理壓力折磨，甚至尋求心理醫療協助。

    簡煥宗強調，整個粗糙、未按規定方式進行調查的流程，「這猶如私開刑堂，取得口供！」包括第一、缺乏調查會議的會前通知，第二、會議中調查委員並無外聘或法律專業人員，第三、至今沒有給予調查會議事後報告。

    據了解，當事人1年來心情鬱卒求助醫生，鼓起勇氣提出霸凌申訴，但已對職場失去信心，準備提早退休。

    對此，高雄市人事處表示，這起事件發生在去年2月24日，會進行檢討，並重新檢視去年調查過程。

    針對訪談未事前通知、訪談錄音未先告知，及訪談場域安排未妥等過程，人事處處長康人方於議會答詢時允諾，將就去年2月訪談過程重新檢視查察，同時為避免類此情事發生，已經於今年10月21日訂定「人事處暨所屬人事機構關懷會談作業指引」，以更加完備與友善的方式處理類似案件，避免造成同仁負擔與壓力。

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