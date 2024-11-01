駐日代表李逸洋投書日媒 籲支持台灣參與INTERPOL

駐日代表處李逸洋投書《每日新聞》，呼籲日本各界支持台灣參與國際刑警組織INTERPOL年會。（資料照，記者林翠儀攝）

2024/11/01 22:32

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕國際刑警組織（INTERPOL）大會預定4日起在英國舉行，駐日代表處李逸洋在大會開始前投書《每日新聞》，李逸洋在投書中指出，面對複雜的全球化社會，唯有國際合作才能有效打擊跨國犯罪，保障全球人民的安全與福祉，強調呼籲日本各界支持台灣參與INTERPOL年會。

李逸洋的投書內容如下：

暗藍色近來，時常可以看到日本接連發生SNS投資及浪漫型等特殊詐騙事件，以及「暗黑打工」犯罪等的新聞，而台灣也有類似案件發生。這些犯罪行為不僅嚴重損害台日的社會治安及國際聲譽，更使得人民的人身及財產安全備受威脅。

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隨著資通訊及AI等科技的進化，犯罪集團更加國際化、組織架構趨向大企業分工，其作案手法愈發多元、巧妙且複雜，不同國家犯罪集團的跨境合作更是司空見慣。台日因地理位置接近、人員往來頻密，犯罪集團遂經常利用這些便利性。

面對此類嚴峻挑戰，國際合作與情資共享方為防堵犯罪的關鍵。台日在警務及司法上合作密切，雙方去年簽署《法務及司法領域交流與合作備忘錄》。

雙方在共同打擊跨境犯罪上也成效亮眼。台日檢警上年5、6月間在愛媛縣首次合作查緝跨境安非他命製毒工廠，今年5月再次聯手偵破跨境詐欺洗錢集團。

台灣也與各國分享此類執法經驗。今年3月，台灣與日、美、澳、英在台北共同舉辦討論國際詐欺案件的「全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪」國際研習營，透過各國執法人員與專家學者等的交流，呼籲強化國際警政合作以打擊犯罪。

台灣在協助維護及促進全球安全上既有能力也有意願積極付出。然而，由於中國扭曲聯大2758號決議，妨礙台灣參與國際組織，使台灣被排除在INTERPOL之外，無法參與該組織的會議及訓練等活動。

這是全球打擊跨境犯罪的一大阻礙，更讓國際社會蒙受嚴重損失。台灣若能有意義參與INTERPOL，便能從INTERPOL即時獲取所需情資，並與各國共享情報與經驗，可以更迅速追緝跨境犯罪集團，保障日本在內各國人民的生命及財產安全。

面對複雜的全球化社會，唯有國際合作才能有效打擊跨國犯罪，保障全球人民的安全與福祉。我們呼籲日本各界支持台灣以觀察員身份出席本年度INTERPOL大會（11月4-7日，在英舉行）及參與相關活動，讓台灣為維護國際社會安全網作出正面貢獻，與各國一同打造更和平、安全且繁榮的未來。

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