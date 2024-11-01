台北國際旅展登場 陳世凱赴台灣國家形象館拚觀光

交通部長陳世凱（中）與觀光署長周永暉（左二）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右二）、會長簡余晏（右一）及觀光署國際組組長黃易成（左一）到台灣國家形象館參觀。（觀光署提供）

2024/11/01 21:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北國際旅展ITF今天（1日）起一連四天，在南港展覽館1館開展，交通部長陳世凱參訪台灣國家形象館、國家景區館及國籍航空區等多個攤位。陳世凱還到四家國籍航空華航、長榮、星宇及虎航，表達推展台灣觀光，交通運輸是不可或缺的一環。

今年台灣國家形象館以全新觀光品牌3.0「TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）」亮相，迎賓處特地以風格咖啡館打造風格「借問站Information Station」。陳世凱稱讚台灣咖啡的風味不輸國外咖啡的風味，新一代的台灣觀光品牌相當國際化。

請繼續往下閱讀...

陳世凱與觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏等人，一起到台灣國家形象館、國家景區館及國籍航空區等多個攤位，為台灣觀光及業者們加油打氣。

陳世凱表示，台灣觀光要持續提升國旅品質，讓國人更喜愛國旅，也期待透過全新品牌形象把台灣觀光的魅力國際行銷到全世界，吸引更多國際旅客持續地來台旅遊。

今年旅展大會主題為「永續」及「數位」，呼應交通部觀光署致力推動「永續發展」和「數位轉型」的目標，在今年全球百大旅遊目的地中，台灣榮獲了7個目的地（6個在國家風景區及1個地方風景區）獎項，陳世凱也到國家景區館攤位合影留念，期勉國家景區作為領頭羊帶動各地方風景區一起朝向永續觀光目標發展。

陳世凱也參訪台灣4家國籍航空包括中華航空、長榮航空、星宇航空及虎航業者的攤位，並表示推展台灣觀光，交通運輸是不可或缺的一環，桃園機場第三航廈的興建工程進度持續推進，未來機場擴大營運將有助於提升國際旅客的運輸量及服務品質，並鼓勵航空業者推出更具永續性、智慧性和品牌力的旅遊產品及服務。

交通部陳世凱部長參訪國家景區館與眾人合影。（觀光署提供）

交通部陳世凱部長（左）到ITF台北國際旅展，觀光署長周永暉（右）陪同說明。（觀光署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法