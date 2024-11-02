京華城弊案 有共犯未到案 防逃亡串滅證 柯文哲延押

檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪台北市前市長、民眾黨主席柯文哲（左）聲請延押，台北地院昨裁定延押2個月。（記者塗建榮攝）

2024/11/02 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，查出台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利威京集團主席沈慶京，聲請延押柯文哲，台北地院昨開庭，認為柯涉犯最輕本刑五年起跳的貪污治罪條例之圖利罪，重罪伴隨逃亡之虞，且有共犯未到案，為了防止柯文哲與共犯串證或滅證，裁定自本月五日起延押兩個月。

北院裁定指出，法官依檢方的卷證資料認定，柯文哲涉嫌最輕本刑五年起跳的圖利罪，犯罪嫌疑重大，且目前尚有共犯未到案，加上還有犯罪事實尚待檢方偵查釐清，足以認定柯有逃亡與串、滅證之虞。

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承審法官呂政燁於裁定中指出，為了保全訴訟證據與將來的執行，斟酌公共利益維護與保障柯文哲的權益，經衡量比例原則，認為有繼續羈押禁見的必要，且無法以具保、限制住居等方式替代羈押，因此裁准北檢聲請，延長羈押兩個月並禁止接見通信。

許芷瑜不到案有逃匿事實

法官有相當理由決定續押

法界分析，北檢聲請延押的主要理由應為勾串「共犯」，因柯文哲一旦交保，很有可能與滯日不歸、日前被北檢發布通緝的昔日隨行秘書「橘子」許芷瑜串證。許芷瑜目前被檢方視為最重要的被告，因為她替柯文哲製作帳務資料，確實有待許女返台後親自應訊以釐清，許女卻遲不到案且有逃匿事實，法官有相當理由認為柯與許女有勾串、滅證疑慮而決定續押。

加上柯文哲後，全案被延押禁見的主要被告已達四人，另三者為沈慶京、北市前副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇；威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗，於九月廿八日被收押。

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