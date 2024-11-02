柯文哲延押兩個月 民眾黨：支持提抗告

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，台北地院昨裁定延押兩個月。民眾黨對此表達遺憾和憤怒，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。（記者塗建榮攝）

2024/11/02 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，台北地院昨裁定延押兩個月。民眾黨對此表達遺憾和憤怒，並指司法如今為執政黨效忠，呼籲「有證據就起訴，沒證據就放人」，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯應有的人身自由。

抨擊司法效忠執政黨

民眾黨表示，自從八月卅日北檢濫權搜索柯文哲及民眾黨，再到柯文哲收押禁見近兩個月，檢方至今仍提不出足夠證據起訴柯文哲，反倒是看到檢方以Ａ案辦Ｂ案，配合「媒體辦案」讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾的介入司法，全國半數民意已不信任司法。

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民眾黨提到，柯兩個月前主動放棄抗告，籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢大規模約談民眾黨工作同仁及相關人等到案，遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯；而北檢直至召開延押庭，才再約談時任北市都發局官員等人「釐清案情」，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這兩個月的光陰。

民眾黨指出，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按「都市計畫法」廿四條提出申請，北市府依法受理，並經由台北市都市計畫委員會審議通過，一切依法有據，相信市長、公務員及都委會委員皆無「明知違法而為之」。

民眾黨強調，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠，賴清德總統說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。因此，民眾黨支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。

解套代理黨主席問題

黨內擬提案：柯無限期請假

由於柯文哲八月黨主席請假三個月的期限將屆，若延押確定，民眾黨將無法再逃避代理黨主席等問題。對此，民眾黨中央委員兼台中市黨部主委江和樹表示，下週會向中央委員會正式提案，將柯文哲請假期限延長至無限期。民眾黨秘書長周榆修則說，相關黨務由中央委員會及中評會開會決議。

京華城弊案，柯文哲昨日開延押庭，支持者在北檢外聲援。（記者塗建榮攝）

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