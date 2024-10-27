劉世芳：民防法若刪支援軍事勤務 等同癱瘓國防

全社會防衛韌性委員會執行秘書、內政部長劉世芳昨接受專訪強調，若刪除「民防法」有關支援軍事勤務的主張，相當於癱瘓國防力量，讓台灣社會陷入危機。（資料照）

2024/10/27 05:30

「民力不參與軍事戰鬥任務 更非荷槍實彈的民兵」

〔記者李文馨／台北報導〕為強化全社會防衛韌性，賴政府目標充實四十萬可恃民力，遭在野黨質疑「培養四十萬民兵」。全社會防衛韌性委員會執行秘書、內政部長劉世芳昨接受專訪強調，「民力並不參與軍事戰鬥任務，更不是荷槍實彈的民兵」；她提到，若刪除「民防法」有關支援軍事勤務的主張，相當於癱瘓國防力量，讓台灣社會陷入危機。

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社會自救力法律依據 非「培養40萬民兵」

劉世芳表示，目前政府要強化的近四十萬民力，主要針對天災或緊急狀況發生時，協助政府進行人道救援及治安維護等工作，包含現役及備役替代役約廿七萬人、義消約四萬多人、義警等民力任務隊、民間災害防救團體約七萬多人；這些民力皆依現行法規進行編組及訓練，並非重新招募，而是強化訓練與能量。

劉指出，過去國軍是應對天災的關鍵力量，但萬一有敵軍，國軍不可能將前線人員召回救災，因此引用「日內瓦公約」訂定的「民防法」，就是建構應對極端狀況的社會自救力法律依據；她強調，「民力依法協助治安維護、交通管制、救災、救護、後勤工作，並不參與軍事戰鬥任務，更不是荷槍實彈的民兵」。

劉世芳提到，近期輿論出現很多不講道理、毫無理性的說法，不斷污名化專業團體與各級政府在九二一地震後，共同努力推動的韌性準備工作，甚至刻意發動認知作戰、製造恐慌。她舉例，如同學生在學校運動受傷流血，有人把「傷」跟「血」無限放大，進而主張「我們要活在體育課的陰影下嗎？應該要廢除體育課，大家都不要活動以免受傷」的荒謬邏輯。

針對國民黨團近日擬提出「全民防衛動員準備法修正草案」，刪除「學校青年動員服勤」部分，將高中生移出民防法及全動法之外；藍委徐巧芯也提案修正「民防法」，刪除支援軍事勤務，該案雖於廿五日的立法院會退回程序委員會，劉世芳仍對此表達憂心。

學生屬校園民防體系 勿製造對立與恐慌

劉說，學生無論年齡，都應培養對災害、危機識別與自救的互助能力，平時各種校園安全、地震防護等訓練，以及高中的軍訓課程，都是行之有年的培訓；她強調，「學生屬於校園民防體系的一份子，這不是最近幾年才推動的新措施」，從國民黨到民進黨歷任執政政府都一貫推動至今，任何製造對立與恐慌的主張與發言，她都無法認同。

劉世芳說，軍事作戰必須獲得非軍事部門與民間力量的支援，這是基本常識；若刪除「民防法」有關支援軍事勤務的主張，相當於癱瘓國防力量，讓台灣社會陷入危機。

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