友盟接力挺台、立院2758共同聲明卻無進展 立委：恐讓中共操作台灣不甩西方論述

歐洲議會日前通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大二七五八號決議。（法新社）

2024/10/27 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕民主友盟及歐洲議會接力通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間，惟我國立法院共同聲明仍遲無進展。民進黨立委昨提醒，抗中挺台已成為國際新顯學，如果我國內部連達成共識都做不到，恐讓中共操作台灣過半民意不甩西方的論述。

吳思瑤：繼續尋求更大共識

立法院朝野黨團今年九月皆提出對二七五八號決議聲明，三版本均逕付二讀並由各黨團負責召集協商。民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國。民眾黨立委陳昭姿本月八日就其版本召集協商，但無法達成共識，交立法院長韓國瑜協商。

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民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，國際對二七五八號決議撥亂反正、抗中挺台成為新顯學，但諷刺的是，台灣內部卻陷入嚴重的社會對立，以及對主權認同的歧異。民進黨仍未放棄努力，審酌適當時機、尋求更大共識，避免形成與國際錯置的方向。

民進黨立委沈伯洋示警，國際這麼多人都在挺台，若台灣自己連過半民意贊成都做不到，就會變成中共一個很好反擊的說法，故意塑造「台灣過半民意不甩西方世界主張」的話術，這是很麻煩的事情。沈也呼籲，至少民眾黨團應該要一致對外，一句「譴責中國扭曲二七五八」應該能夠做得到。

藍營堅持中華民國名義重返

對此，國民黨團首席副書記長王鴻薇則說，她感謝歐洲議會的決議，以國民黨的立場，是支持以中華民國名義重返聯合國；國民黨立委牛煦庭表示，國民黨自始反對二七五八號決議，那是打壓中華民國的決議，不樂見繼續存在。

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