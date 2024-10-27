馬稱兩岸問題不需國際法論斷 立委批：兩岸關係國內化框死台灣

前總統馬英九昨於臉書表示，兩岸爭議是否涉及國際法問題，根據雙方的憲法，尤其中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕前總統馬英九昨於臉書表示，兩岸爭議是否涉及國際法問題，根據雙方的憲法，尤其中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法；關鍵則在於雙方的「誠意與善意」。對此，民進黨立委批評，這就是典型的將兩岸關係國內化，用國內法框死台灣，不論發生任何事，中共就能宣稱是內戰狀態，國外都無法介入。

中共可宣稱內戰 讓國外無法介入

馬英九說，中國近年來對台灣多次舉行圍島軍演，我方擺出「不惜一戰」姿態，駐美代表接受美國媒體專訪喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄在立法院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，「我們真的準備好要戰爭了嗎？」

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馬指出，兩岸根據雙方的憲法，尤其是中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法，雙方關係也不可能靠適用國際法就能解決。他還說，他本身學國際法，但在他總統任內與中國協商，從來沒有刻意去強調國際法的適用問題，因為關鍵不在此，而是在於雙方的誠意與善意。

對此，民進黨立委沈伯洋受訪直言，這就是典型的將兩岸關係國內化，亦即用國內法框死台灣，這是大家最懼怕的事情，也是和平協議的前奏，例如西藏簽署和平協議、香港一國兩制後，在國內法的框架下，不論發生任何事，中共就能宣稱是內戰狀態，國外都無法介入。

民進黨立委賴瑞隆則表示，當世界民主國家站出來力挺台灣的同時，我國內部卻有與中共唱同樣調性、消滅台灣國際空間的言論，這完全是背叛台灣、傷害國家利益。賴說，若馬英九真的有誠意和善意要解決問題，很簡單，只要說服中共承認中華民國的存在即可，否則就是自甘淪為中共的棋子，完全失去格調和尊嚴。

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