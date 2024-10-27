NASAMS美、挪威共同研發 專家：代表北約對台安全支持

學者昨表示，NASAMS防空飛彈系統由美國、挪威共同研發，因此該軍售的成立，也象徵挪威和北約在背後的支持。（圖：Kongsberg Defence and Aerospace官網）

2024/10/27 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國政府正式公告對台灣出售三套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS）中近程防空飛彈系統，價值約十一．六億美元。學者昨表示，該系統由美國、挪威共同研發，因此該軍售的成立，也象徵挪威和北約在背後的支持。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，NASAMS系統是二○二二年六月蒙特婁會議中討論的軍售議題，該系統由美國、挪威共同研發，從此可看出，不僅美國堅定對台支持，挪威也同意該軍售，代表北約某種程度的對台支持及安全承諾。

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快速機動部署 可偵測巡弋飛彈、無人機

在軍事意義上，蘇紫雲說，這代表國軍加速機動化以提高戰場存活力與反制共軍突襲，包括AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，都可快速機動部署，其偵搜範圍達三百公里以上，且可偵測巡弋飛彈、無人機及貼海飛行的航空器等高雜訊環境下目標，並採相位陣列波束，具高抗干擾與降低被反輻射飛彈鎖定的能力，大幅提高國軍戰場管理能力。

蘇紫雲指出，NASAMS搭配的MPQ-61F哨兵雷達則可提高機場等設施防空能力，特別是美方出售的AMRAAM-ER飛彈，為最新的改良增程型，預估射程在四十至六十公里左右，可提高空軍中程防空能力。同時，NASAMS發射器可相容AIM-120與響尾蛇飛彈，飛行部隊的彈藥必要時將可支援使用，提高空軍的作戰韌性。

國軍中低空防空火力 應加速投資、部署

蘇紫雲提醒，由於中共「戰備警巡」繞台軍艦數量提升至六艘以上，可利用垂發系統對我軍事設施發動飛彈突襲，因此本次軍購是好的開始，但需思考加速中低空防空火力的投資，擴大部署。

軍事專家梅復興說，拜登政府正式推動「非對稱戰力」為原則的軍援軍售政策迄今已近三年，這次軍售算是較具代表性的項目。美國此次出售的三套系統基本上就是三個連，每個連都以一具雷達、火力分配指管中心及數個發射架組成。

梅復興表示，AMRAAM-ER基本上就是將北約海軍艦用的海麻雀飛彈改裝主動雷達尋標器發展而來，可大幅延伸NASAMS系統的接戰空間。

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