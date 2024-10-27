為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    在野應走回監督正道

    藍白立院黨團強渡關山的國會擴權法案，在憲法法庭宣判大部分條文違憲以後，在野應正視人民厭惡炒短線、撕裂與對立的政治手段，回歸良性競爭。（記者林欣漢翻攝）

    藍白立院黨團強渡關山的國會擴權法案，在憲法法庭宣判大部分條文違憲以後，在野應正視人民厭惡炒短線、撕裂與對立的政治手段，回歸良性競爭。（記者林欣漢翻攝）

    2024/10/27 05:30

    記者林欣漢／特稿

    藍白立院黨團上會期強渡關山的國會擴權法案，在憲法法庭宣判大部分條文違憲以後，在野應正視人民厭惡炒短線、撕裂與對立的政治手段，回歸良性競爭，透過專業問政，做好在野黨的角色，獲取多數人民的信任，才有重返執政的本錢。

    部分藍營人士以為，民進黨過去執政總倚賴多數暴力、強行通過議案，因此有樣學樣，但強推國會擴權法案之後，即便綠營在國會落居少數，反而能得到數以萬計的青鳥公民運動力量來支持。法案攻防過程，公民自發性的參與，藍營卻還得靠遊覽車、發便當組織動員，落差明顯。所以，國會多數不代表能為所欲為，最起碼的是，不該破壞民主憲政賴以維繫的權力分立底線。

    如今國會擴權法案在憲法法庭宣判後可能平息一時，但在野爭議法案接踵而至，包括各類肉桶法案，另也杯葛明年度中央政府總預算，甚至因不滿意大法官的解釋，劍指大法官的憲法訴訟法修法如箭在弦，但這些針對性與報復性的惡鬥行為，只會讓人民更加厭惡反感。

    國會擴權法案已被認定付出極大的社會成本，立法院一個會期等同空轉。與其繼續修法，在野陣營為何不依據現行法令賦予立委職權，從傾聽民意、專業立法開始做起，包括聚焦執政黨的施政與政策問題、掌握時事話語權、對議題做深入探討、強化自身論述等。立法院已經培育許許多多優質問政立委，過去做得到，藉由專業問政累積形象，甚至在政壇能更上一層樓。為何現在的在野立委要像個巨嬰，喊著需要更多擴權工具才能監督？

    而且，此次釋憲案雖然多數條文違憲，但憲法法庭也確認在立法院層次行使調查權，並認為人事同意權行使部分合憲。在野立委若能善用，絕對有助於擺脫只會作亂搗蛋的負面形象。眼前，除了在大法官、NCC委員、考試委員等人事案審查可以好好表現，行政院長卓榮泰將赴立院說明總預算案，藍白應趕快付委進行審查，為人民納稅錢把關，才是明智。在野回歸監督正軌，執政者也難卸責，國家才能前進運行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播