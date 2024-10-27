藍白立院黨團強渡關山的國會擴權法案，在憲法法庭宣判大部分條文違憲以後，在野應正視人民厭惡炒短線、撕裂與對立的政治手段，回歸良性競爭。（記者林欣漢翻攝）

2024/10/27 05:30

記者林欣漢／特稿

藍白立院黨團上會期強渡關山的國會擴權法案，在憲法法庭宣判大部分條文違憲以後，在野應正視人民厭惡炒短線、撕裂與對立的政治手段，回歸良性競爭，透過專業問政，做好在野黨的角色，獲取多數人民的信任，才有重返執政的本錢。

部分藍營人士以為，民進黨過去執政總倚賴多數暴力、強行通過議案，因此有樣學樣，但強推國會擴權法案之後，即便綠營在國會落居少數，反而能得到數以萬計的青鳥公民運動力量來支持。法案攻防過程，公民自發性的參與，藍營卻還得靠遊覽車、發便當組織動員，落差明顯。所以，國會多數不代表能為所欲為，最起碼的是，不該破壞民主憲政賴以維繫的權力分立底線。

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如今國會擴權法案在憲法法庭宣判後可能平息一時，但在野爭議法案接踵而至，包括各類肉桶法案，另也杯葛明年度中央政府總預算，甚至因不滿意大法官的解釋，劍指大法官的憲法訴訟法修法如箭在弦，但這些針對性與報復性的惡鬥行為，只會讓人民更加厭惡反感。

國會擴權法案已被認定付出極大的社會成本，立法院一個會期等同空轉。與其繼續修法，在野陣營為何不依據現行法令賦予立委職權，從傾聽民意、專業立法開始做起，包括聚焦執政黨的施政與政策問題、掌握時事話語權、對議題做深入探討、強化自身論述等。立法院已經培育許許多多優質問政立委，過去做得到，藉由專業問政累積形象，甚至在政壇能更上一層樓。為何現在的在野立委要像個巨嬰，喊著需要更多擴權工具才能監督？

而且，此次釋憲案雖然多數條文違憲，但憲法法庭也確認在立法院層次行使調查權，並認為人事同意權行使部分合憲。在野立委若能善用，絕對有助於擺脫只會作亂搗蛋的負面形象。眼前，除了在大法官、NCC委員、考試委員等人事案審查可以好好表現，行政院長卓榮泰將赴立院說明總預算案，藍白應趕快付委進行審查，為人民納稅錢把關，才是明智。在野回歸監督正軌，執政者也難卸責，國家才能前進運行。

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