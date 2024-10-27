國會擴權釋憲》國民黨團：再制定強化立院職權法律

藍、白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭判決大部分條文違憲，國民黨團痛斥大法官閹割人民追求真相的權利。（記者林欣漢翻攝）

2024/10/27 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕藍、白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭判決大部分條文違憲，國民黨團昨表示，執政黨企圖透過憲法法庭弱化台灣民主，閹割民意，國民黨團絕不妥協、退縮，會持續秉持人民交付任務，繼續強力監督執政黨，在合乎憲法意旨之下，制定最符合民意，強化立法院職權行使相關法律。

至於大法官人事同意權，首席副書記長王鴻薇說，即便藍營批評此次是史上最爛的大法官提名人選名單，國民黨團一樣會嚴審，會讓社會大眾知道，同意或不同意大法官提名人選的理由。

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對於是否再次提出修法，王鴻薇表示，黨團會再研商討論。她說，憲法法庭完全不重視民意，讓民主倒退，會思考憲法法庭是不是違法的單位，要再把考題交給違法的老師打考卷嗎？

憲法法庭判決委員會成立調查小組違憲，王鴻薇指出，雖然委員會不能設調查小組，但還有院會，未來仍會繼續調查超思、鏡電視等弊案，國會監督絕不會妥協。

續推憲訴法 讓釋憲不與民意脫節

王鴻薇說，會繼續推動憲法訴訟法修法，讓之後的釋憲案不要再嚴重與民意脫節，更重要的是一定要與國際接軌，這次憲判實在太丟臉，憲法法庭竟然縱容官員能到國會說謊，提供假資料，丟臉丟到國際，哪一個民主法治國家能容許官員到國會說謊，提供假訊息、作偽證，真的是丟臉、國恥。

立委翁曉玲表示，大法官認為立法院無權去制定相關規範要求行政官員，那憲法也沒有規定立院有遵守憲判的義務，從權力分立的觀點，立法權最重要的任務就是落實憲法的精神制定法律，司法權、立法權各有其角色，未來會秉持憲法的精神，訂出更嚴格合理、能夠強化國會監督的相關規範。

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