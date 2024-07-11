柯建銘：一權獨大 藍白合作違憲亂政

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，民進黨51名立委代表為黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、立委鍾佳濱（左一），立委莊瑞雄（右二）、立委沈伯洋（右一）到場旁聽。（記者廖振輝攝）

2024/07/11 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕憲法法庭昨審理國會擴權法案釋憲案，法庭內就暫時處分部分展開激辯，代表民進黨五十一名立委出席的黨團總召柯建銘說，藍白以國會多數，讓民進黨在國會裡面行使職權的機會完全被剝奪，民進黨立委的質詢與委員會也被沒收，「藍白合作違憲亂政」、「一權獨大」。柯向大法官要求能實現暫時處分。

民進黨行使職權完全被剝奪

柯建銘說，為什麼（藍白）要用國會多數，讓民進黨立委在國會裡面行使職權完全被剝奪，例如立委質詢被剝奪，也沒收民進黨的委員會，如鍾佳濱委員是司法及法制委員會的召委，民進黨排了五次，卻被刪除。

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柯還說，國民黨的藍白合作法案，也就是民眾黨立委黃國昌所謂的最高機密，能強行通過，未經討論、未經協商，這是國會卅年來僅見，沒有人敢這樣做，完全違反職權行使法，違反程序正義。

柯強調，上週藍白合作，竟然在交通委員會成立鏡電視專案調查小組，且已遂行，週四也可能有調查小組要成立，這就是藍白趁著暫時處分出爐前，能夠做多少算多少，造成這個國家處於高度對立。

身為民進黨五十一名立委訴訟代理人的律師陳鵬光說，立院調查權的限制，分為內在、外在的限制，並非是由立院部門要求行政部門，也不是調查權行使及聽證會舉行，這些都不符合限制，何況違憲引起的損害會造成廣大影響。

陳鵬光進一步提到，目前立法院已成立鏡電視案的調查專案小組、雞蛋案的調查專案小組也將成立，屬侵害人民不表意的自由；而人民是國家的主人，就利益權衡來說，否准暫時處分的不利大於准許。

陳鵬光指出，我國憲政體制是國民主權，六大憲法機關則包括總統與五院，但立法院目前以「我就是比你大怎麼樣？」的態度，要總統賴清德到立院備詢，已經毀憲亂政，身為守護者的憲法法庭，應避免憲政危機繼續擴張。

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