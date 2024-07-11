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國會擴權法案釋憲案》賴總統代理人洪偉勝：不容許違憲一下下就好

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，總統之機關代表不到庭，訴訟代理人律師洪偉勝出席。（記者廖振輝攝）

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，總統之機關代表不到庭，訴訟代理人律師洪偉勝出席。（記者廖振輝攝）

2024/07/11 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕國會擴權法案釋憲案昨由憲法法庭就「暫時處分」開庭審理，總統和行政、監察兩院都委任代理人出席說明，總統賴清德的代理人洪偉勝律師說，立法院處理國會改革法案，進行二讀、三讀時卻透過舉手、不記名的方式計票，已違反公開透明原則，況且這些法案「不容許違憲一下下就好」。

二、三讀舉手、不記名計票 已違公開透明原則

洪偉勝說，暫時處分因其性質，開庭並非常態、也沒有先例，憲法法庭必須慎重其事地預先依法適時通知進行準備程序，不應受到無關指摘；至於國情報告及人事同意權等相關規定，國民黨和民眾黨團已違反公開透明與民主原則，同時有不可回復及其急迫性，因此有必要去定暫時處分，況且憲法法庭裁准暫時處分，就是維持修法前的現狀，不會破壞現狀，也不會破壞憲政秩序。

政院代理人舉馬文君為例 機密有不可回復後果

行政院代理人李荃和律師則對人事同意權表達意見，李認為邀集第三人參與審查已違反民主政治，導致被審查人必須承擔更不利的法律效果。李另外以國民黨立委馬文君質詢漢光演習國防機密為例，該質詢結果被中國媒體引用報導，如此一來，立委質詢內容如果涉及國防機密、行政特權等，都有不可回復的後果。

監院代理人：立院設調查小組 恐拘束監院報告

監院代理人李元德律師說，立法院目前已成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」，接下來也將成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，代表立法院調查這兩案，隨時可能做成可以拘束監察院的期中報告或調查報告。

李元德也提到，憲法第四十四條所規定的總統院際調解權或院際紛爭解決權，都只限於院與院之間所產生的「政治性爭執」；至於法律所規定的權限行使並不屬於總統調解的範圍，因此除了由憲法法庭做出暫時處分外，別無他法。

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