南海電子戰？退將助傳謠 黃澎孝：帥化民、栗正傑被中國軍方打臉

前國大代表黃澎孝29日砲轟退將帥化民、栗正傑淪為中國官媒謠言傳聲筒。（圖擷自黃澎孝臉書）

2024/07/29 11:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前國大代表黃澎孝今（29）日發文砲轟退將帥化民、栗正傑，淪為中國官媒大外宣謠言的傳聲筒，無憑無據高談闊論「共軍在南海電子戰打贏美軍」，事後還遭中國國防部發言人公開打臉，至今不道歉、不澄清，讓他忍不住痛斥「真相何在？榮譽何在？羞恥何在？」

中官媒吹牛：解放軍嚇跑美航艦戰鬥群

有關「中美爆發電子戰」的假消息6月下旬在網路甚囂塵上。中國福建官媒「東南衛視」旗下「海峽新幹線」本月1日發出1篇題為《中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了》的文章，繪聲繪影地說「中國航艦山東艦6月30日現身菲律賓呂宋島以西海域，直線距離不到200海里」，「在山東艦現身前，美軍航艦戰鬥群已被解放軍南部戰區浩浩蕩蕩的部署給嚇跑了」、「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話等一度訊號全無。」

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然而，「海峽新幹線」並沒有證實中美電子戰的消息，還特意指出中美電子戰的說法「真實性尚未可考」。但由於該文所述內容，人、事 、時、地、物一應俱全，又出自具官方色彩的媒體，立即在中國網路上迅速傳開。

退將引述謠言變背書 中國大外宣「轉內銷」

黃澎孝29日在臉書發文表示，台灣某些特定媒體跟進報導或討論上述消息，其中最引人注目的是曾任國防部作戰次長室執行官的退將帥化民，及曾任國防大學教官的栗正傑，分別在「寰宇新聞台」、「中天新聞」的政論節目中，侃侃而談，形同為這則報導添加了台灣退將的專業背書。

黃澎孝說，中國相關單位隨後開始隱藏該報導的「原始出處」，改以「台媒報導」、「台灣退將評論」為名，製作一系列短影音或宣傳圖片，上傳到抖音、小紅書等社群媒體，大肆散播「共軍在南海電子戰打贏美軍」的認知戰謠言。

中國軍方公開否認 退將裡外不是人

由於大外宣吹噓的太過火，引起了《彭博》記者關注，於是在本月25日的中國國防部例行記者會上，詢問中國國防部新聞局副局長兼發言人張曉剛大校。沒想到聽聞「共軍在南海電子戰打贏美軍」傳聞後，張曉剛竟表示「我沒有聽說過這方面的情況」。

黃澎孝直指，張曉剛公開否認「共軍在南海電子戰打贏美軍」，一方面認證該報導是不折不扣的「謠言」，同時也認證了台灣退將帥化民、栗正傑已淪為中國認知戰的謠言傳聲筒。

黃澎孝：舔共成習「長共軍威風、滅國軍士氣」

黃澎孝痛批，對於「共軍電子戰打贏美軍 」、「菲律賓北部地區GPS訊號中斷」、「山東艦把美軍航艦戰鬥群嚇跑」，如此天方夜譚的「故事」，帥化民、栗正傑這樣官拜將軍的專業軍人，完全不可能上當「誤判」，且在中國國防部出面闢謠後，2位黃埔退將也遲遲沒有公開道歉和澄清。

黃澎孝預告，下一篇貼文還要針對另一篇「轟六逼退美國航艦」的「故事」，來請教這幾位「長共軍威風，滅國軍士氣」成習的「舔共」退將們，「真相何在？榮譽何在？羞恥何在？」

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