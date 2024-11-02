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    京華城案民眾黨嗆檢方2個月未起訴 黃帝穎酸法盲：在嗆柯、沈的律師？

    台北地院昨裁定柯文哲延押2個月，民眾黨隨即發聲反彈，律師黃帝穎發文質疑，包含柯文哲及沈慶京的辯護律師，過去在特偵組辦案時都曾聲請延押獲准，且「刑事訴訟法」偵查中羈押被告最長4個月，他質疑民眾黨「法盲瞎挺柯文哲」。（資料照）

    台北地院昨裁定柯文哲延押2個月，民眾黨隨即發聲反彈，律師黃帝穎發文質疑，包含柯文哲及沈慶京的辯護律師，過去在特偵組辦案時都曾聲請延押獲准，且「刑事訴訟法」偵查中羈押被告最長4個月，他質疑民眾黨「法盲瞎挺柯文哲」。（資料照）

    2024/11/02 07:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，台北地院昨裁定延押兩個月，民眾黨對此表達遺憾和憤怒，並嗆北檢2個月未起訴。對此律師黃帝穎發文質疑，包含柯文哲及沈慶京的辯護律師，過去在特偵組辦案時都曾聲請延押獲准，且「刑事訴訟法」偵查中羈押被告最長4個月，他質疑民眾黨「法盲瞎挺柯文哲」，並酸難道是在嗆柯文哲及沈慶京的辯護律師。

    台北地院昨裁定柯文哲延押2個月，民眾黨隨即發聲反彈，並稱檢方自8月30日濫權搜索柯文哲及民眾黨至今，仍提不出足夠證據起訴柯文哲，並質疑司法如今為執政黨效忠，呼籲「有證據就起訴，沒證據就放人」，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。

    黃帝穎在臉書發文指出，北院裁定柯文哲貪污圖利涉嫌重大，證人及共犯有串證滅證等羈押原因，裁定延長羈押2個月。民眾黨卻發新聞稿嗆北檢2個月未起訴、沒證據，但全黨完全無視「刑事訴訟法」偵查中羈押被告最長4個月的規定，簡直法盲。

    黃帝穎指出，「柯文哲的辯護律師鄭深元，當年任職特偵組曾辦林益世案，特偵組也聲請延押獲准，難道民眾黨在嗆柯文哲的律師？」、「沈慶京的辯護律師越方如，當年任職特偵組時曾辦扁案，特偵組聲請延押獲准，難道民眾黨在嗆沈慶京的律師？」

    黃帝穎也表示，京華城弊案共犯應曉薇、沈慶京及彭振聲均裁定延押，又有帳房橘子潛逃通緝，主嫌柯文哲裁定延押，符合實務常態。

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