穿特製球衣遊台北！捷克國家棒球隊台式「跨坐機車」網友笑翻

2024/11/02 21:35

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕捷克國家棒球隊訪台,今(2日)和明(3日)與台灣隊在台北大巨蛋進行熱身賽,為即將到來的世界12強棒球賽做準備。而捷克棒球隊近日在其X(前Twitter)帳號上發布一系列趣味照片,展示球員們身穿全新設計的「亞洲行特製球衣」遊走台北街頭,引發網友熱烈討論。

據了解,這次的球衣升級,是捷克棒球隊為「亞洲行」特別設計,標誌著他們這次在亞洲交流的特別回憶。而根據該則貼文,捷克隊的年輕球員除了練球之餘,也不忘在台北市區拍攝照片,展示他們特製的#ASIATRIP升級版球衣。照片中可見球員們,在台北市不同場景的搞怪行程—充滿台味的跨坐在機車上、站在倒下的樹幹上模仿鐵達尼號經典場景,甚至在台灣隨處可見的公園溜滑梯上玩耍,逗趣的畫面,展現捷克棒球隊的活力與幽默風格。

請繼續往下閱讀...

貼文一出後立即吸引大批粉絲關注,許多人對球衣設計及捷克球員的台灣行感到興趣,並在留言中表示歡迎,「Welcome to Taiwan!」、「Taipei is love! Enjoy guys」、「Look great」、「Have fun!!」等,希望這趟旅程能夠賓主盡歡。

Wanted to show off our special #ASIATRIP jerseys upgrade so we decided to take our Gen Z ???????? players to the streets of Taipei City…. ????????????‍♂️ Anyway, how do you like them jerseys?#baseballczech ???? Lenka Brožová pic.twitter.com/VwXE5socfd