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穿特製球衣遊台北！捷克國家棒球隊台式「跨坐機車」網友笑翻

捷克國家棒球隊訪台，除與台灣隊交流，在X上的搞笑貼文也引發網友討論。（圖片擷取自X，@baseballczech_）

捷克國家棒球隊訪台，除與台灣隊交流，在X上的搞笑貼文也引發網友討論。（圖片擷取自X，@baseballczech_）

2024/11/02 21:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克國家棒球隊訪台，今（2日）和明（3日）與台灣隊在台北大巨蛋進行熱身賽，為即將到來的世界12強棒球賽做準備。而捷克棒球隊近日在其X（前Twitter）帳號上發布一系列趣味照片，展示球員們身穿全新設計的「亞洲行特製球衣」遊走台北街頭，引發網友熱烈討論。

據了解，這次的球衣升級，是捷克棒球隊為「亞洲行」特別設計，標誌著他們這次在亞洲交流的特別回憶。而根據該則貼文，捷克隊的年輕球員除了練球之餘，也不忘在台北市區拍攝照片，展示他們特製的#ASIATRIP升級版球衣。照片中可見球員們，在台北市不同場景的搞怪行程—充滿台味的跨坐在機車上、站在倒下的樹幹上模仿鐵達尼號經典場景，甚至在台灣隨處可見的公園溜滑梯上玩耍，逗趣的畫面，展現捷克棒球隊的活力與幽默風格。

貼文一出後立即吸引大批粉絲關注，許多人對球衣設計及捷克球員的台灣行感到興趣，並在留言中表示歡迎，「Welcome to Taiwan!」、「Taipei is love! Enjoy guys」、「Look great」、「Have fun!!」等，希望這趟旅程能夠賓主盡歡。

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