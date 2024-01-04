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不爽美菲南海巡航 中嗆美挑釁

美國近日派出包括核子動力航空母艦「卡爾文森號」在內的航母戰鬥群前往南海巡航。（路透）

美國近日派出包括核子動力航空母艦「卡爾文森號」在內的航母戰鬥群前往南海巡航。（路透）

2024/01/04 18:54

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美菲中3國目前皆在南海巡航，中國外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上表示，美國與菲律賓在南海的巡航是以炫耀武力為目的的「軍事挑釁」，呼籲美菲停止此等不負責任之舉。

汪文斌是被法新社記者詢及共軍今昨在南海進行例行巡航，而美菲目前也在該水域進行聯合巡航，是能否提供中方巡航的具體位置與目標時，做出上述答非所問的表示。

汪文斌將菲美在南海的聯合巡航稱為「以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動」，稱此舉不利於管控海上局勢與涉海爭端，呼籲「相關國家」停止不負責任的舉動，切實尊重該區國家維護南海和平穩定的努力。

美軍印太司令部近日派出第一航空母艦戰鬥群至南海進行海上安全行動，美軍第一航空母艦戰鬥群由核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、第2艦載航空聯隊、提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton），以及第1驅逐艦中隊組成。

共軍南部戰區3日晚間表示，在3日至4日組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，並稱「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中」。

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