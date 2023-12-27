遭反咬侵犯 菲嗆中強勢 南海生事

中國自8月以來不斷試圖阻止菲國船艦運補仁愛暗沙守軍，雙方就一系列海上衝突相互指責。（歐新社檔案照）

2023/12/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對中國批評菲律賓屢次侵犯中國在南海的領土，菲律賓軍方廿六日回應稱，菲國並未在南海挑釁衝突，只是在其領海和專屬經濟區執行國內法，中方的危險行為才導致海上出現碰撞。菲律賓總統小馬可仕則警告，南海緊張升溫，中國強勢構成挑戰，除美國外，日本、南韓、澳洲、加拿大及一些歐洲國家，已加入協同巡邏南海行列。

自八月以來，中國不斷試圖阻止菲國船艦運補仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）的守軍，雙方就一系列海上衝突相互指責。菲國軍方發言人艾吉拉強調，菲律賓並未進行會使船隻和海員面臨危險的活動，反而是中國在海上進行有時會導致碰撞的危險演習，「犯下所有違法行為的是他們」。

請繼續往下閱讀...

中共喉舌「人民日報」廿五日發表評論指稱，菲律賓「無視中方善意和克制」，依靠美國支持不斷挑釁，行為「極其危險」，嚴重危害地區和平穩定。中國外交部發言人毛寧同日表示，菲律賓利用仁愛暗沙等問題頻繁挑起事端，並拉攏「域外勢力」介入，但也聲稱中方願與菲方談判協商，妥善處理涉海問題，「希望菲方懸崖勒馬」。

中國外交部長王毅廿日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾連」生事生亂，中方必將堅決回應。但菲國總統小馬可仕向菲國部隊發表演說時強調，不會屈服於「脅迫」，「我們將繼續根據菲律賓憲法和國際法維護我們的權利」。

菲律賓向日本採購的首座空中監視雷達系統，廿日已在呂宋島西北部拉烏尼昂省（La Union）海岸的華勒斯空軍基地移交啟用，可監測整個菲律賓群島，提高菲國監控南海及區域內海空活動的能力。

在南海情勢緊張之際，中國國家主席習近平廿五日主持晉升上將軍銜儀式，晉升者為南部戰區政治委員王文全及海軍司令員胡中明，兩人新任職務均為首次披露。中央軍委一年四度晉升上將，創下卅五年來紀錄，也意外曝光海軍司令員已換人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法