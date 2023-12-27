菲國抗中急需銀彈 美學者籲擴大對印太軍事援助

今年4月在菲律賓舉行的菲美年度「肩並肩」（Balikatan）軍演。（路透檔案照）

2023/12/27 22:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓積極擴大與美國的軍事合作，2021年美國批准對菲國出售12架F-16戰鬥機，但菲國一直為這筆軍購案的財源所苦。美國智庫學者呼籲，美國政府「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），應該增加對菲國等印太地區國家的援助，以利對抗中國。

《日經亞洲（Nikkei Asia）》27日報導，菲國採購F-16意在制衡中國在南海的空中、海上活動，但這項軍購案金額估計為24億3000萬美元（約756億台幣），超過菲國全年國防預算的一半。

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菲國駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本月受訪談到這筆軍購，表示需要找出能夠長期提供資金的方法。對菲國來說，解決方案包括考慮改向第三國購買二手F-16，或者接受華府的資金援助。羅慕德斯說，「我們正期待（美國）能夠給予我們某種形式的援助，讓我們能夠盡快將部隊現代化」。

美國保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）認為，中國已是最大的長期競爭對手，早該將美國安全援助資金、即「外國軍事融資」轉向印太，與其戰略優先性相符，「印太地區長期以來，一直未得到應有份量的外國軍事融資」。

「外國軍事融資」提供資金，協助外國政府購買美國武器裝備和軍事訓練，最近美國才將台灣納入FMF對象，但是根據總統拜登提出的2024年度預算請求，明年FMF資金將近90%都將提供中東，包括以色列。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員塞耶茲（Eric Sayers）指出，國會審核中的對以、烏國安全援助緊急追加預算案中，也包括對印太地區的20億美元援助，會是改變FMF資金方向的重要一步。

他說，「明年1月通過此案，對於強化未來5年提供亞洲外國軍事援助極具重要性」，這筆資金中顯著部分將提供給台灣，但也有4億或5億美元將撥給菲律賓，「就馬尼拉回應在其海域脅迫活動的能力而言，這會是改變局面的一步，並且釋放有力訊號，展現華府決心」。

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