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變態！在飛機廁所偷拍7至14歲女孩 美國航空空少遭起訴

美國航空空少湯普森，在飛機洗手間偷拍未成年女孩如廁。（美聯社）

美國航空空少湯普森，在飛機洗手間偷拍未成年女孩如廁。（美聯社）

2024/04/27 11:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！美國航空36歲空少湯普森（Estes Carter Thompson III），在飛機廁所藏匿iPhone偷拍4名7至14歲女孩，遭美國聯邦大陪審團起訴2項兒童色情相關罪嫌，湯普森委任律師對此不願發表回應。

據《美聯社》報導，湯普森的變態行為是被1名機智的14歲少女所揭發，她在去年9月2日搭乘飛機時，想使用離座位最近的廁所卻發現裡面有人，湯普森看到後建議她可以去頭等艙洗手間，並親自帶她過去。

不過，到達頭等艙後湯普森聲稱他要先洗一下手，並告知少女馬桶座圈壞了不要移動，少女進入洗手間時眼尖發現馬桶蓋底部貼著紅色膠帶，裡面還藏了1支iPhone，她隨即拍照存證並將iPhone拿走。

當局獲報後針對湯普森的iCloud帳戶展開調查，發現他去年1月至8月已拍下4名未成年人在飛機上的如廁影片，受害者分別為7歲、9歲、11歲和14歲。另外，湯普森iCloud帳戶內還有數百張AI生成的兒童性虐圖像。

湯普森於今年1月被捕並拘留至今，目前遭起訴企圖對兒童性剝削、持有青春期前未成年人性虐圖像等罪嫌，前者可判入獄15至30年，後者最高可判刑20年，並且2項罪名都規定出獄後需接受5年至終身監控。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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