中港澳旅遊「橙色」警示 民眾登錄系統使用率不到5％

我國自6月起提升赴中港澳旅遊為避免非必要旅行的「橙色」警示，但國人赴中港澳人數仍增加，不過，立法院預算中心指出，陸委會建置的「國人赴陸港澳動態登錄系統」，今年1至7月國人赴港澳、赴中登錄比率不到5％。 （資料照）

2024/11/02 07:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今年6月下旬發布「懲獨22條」，我國自6月起提升赴中港澳旅遊為避免非必要旅行的「橙色」警示，但國人赴中港澳人數仍增加，不過，立法院預算中心指出，陸委會建置的「國人赴陸港澳動態登錄系統」，今年1至7月國人赴港澳、赴中登錄比率不到5％。

中國於今年6月下旬發布「懲獨22條」，適用範圍極廣，更包括長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等惡劣規定，嚴重威脅國人赴中人身安全，且已有相當多起國人赴中國遭非法扣押、留置、盤查等情形，政府已將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

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不過，預算中心指出，根據統計，1至7月國人赴中國與港澳為255萬7092人次，占同期國人出國總人數984萬1153人次的25.98％，並較112年同期占比21.41％，增加4.57個百分點；相較去年1至7月國人赴中港澳131萬8982人次，遽增123萬8110人次、增幅93.87％，顯示近來國人赴中港澳人數及占比均增加。

預算中心表示，陸委會建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」，藉由網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利政府主動聯繫、即時提供協助，維護國人人身安全。但近年國人赴中港澳之登錄概況，2023年起疫後赴中港澳國人增加，但2024年1至7月國人赴港澳、赴中登錄比率各97萬2044人、4.8%與158萬5048人、2.45%，為近年最高。

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