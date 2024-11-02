法務部預告墮胎罪罰金提高 王婉諭轟恐龍修法、大開性平倒車

法務部預告修正「刑法」墮胎罪，罰金大幅提高26倍至133倍。（資料照）

2024/11/02 08:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法務部預告修正刑法墮胎罪，將孕婦墮胎處罰從3000元罰金提高至8萬元，引發外界爭議，時代力量黨主席王婉諭對此發文質疑法務部大開性平倒車，拿國際公約混淆視聽，並強調「女性的身體不是生產的工具，請法務部立即退回提高墮胎罪罰金的恐龍修法！」

法務部預告修正「刑法」墮胎罪，其中懷孕婦女墮胎處罰，從3000元罰金提高至8萬元。根據修正草案，懷胎婦女墮胎者，處6月以下有期徒刑、拘役或8萬元以下罰金。法務部表示，原罰金刑已不合時宜，提高罰金是為使刑法各罰金數額級距一致。考量墮胎為非定式犯罪，即本罪構成行為，沒有預設行為人應採取何種行為模式，因此刪除有關「服藥或以他法」等構成要件。修正草案完成預告及參酌各界意見修改後，即送行政院審查。

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王婉諭在臉書發文指出，「前幾天，法務部「悄悄」的對外公告，要修正「刑法」的墮胎罪，將罰金從3000元提高至8萬元。而修法原因，居然是因為罰金太少，已不合時宜」、「我看到這則新聞，先是不敢置信，仔細看完後，更是直接理智斷線」。

王婉諭質疑，法務部的修法，完全就是大開性平倒車，拿國際公約混淆視聽，讓台灣的女性權益倒退40年，再度鎖上父權的枷鎖。並強調「女性的身體不是生產的工具，請法務部立即退回提高墮胎罪罰金的恐龍修法！」

王婉諭指出，我國刑法中雖然有墮胎罪的設計，但早在1985年「優生保健法」通過後，就已經列入數項規範，讓多數合乎規定的人工流產，都得以透過正當的程序來阻卻違法。但即便如此，這項修法也不是肯認女性自主選擇「人工流產」的權利。

王婉諭表示，過去這段時間，民間團體一直在倡議的，是「人工流產」的「去刑罰化」。時代力量黨團也在去年提出「生育保健法」修法，主張不論流產或結紮，都不需經配偶同意。重點都是要讓女性拿回自己的自主權，自己的身體、自己決定。

王婉諭質疑，法務部沒能與時俱進推動「墮胎除罪化」就算了，居然還反過來提出荒腔走板的「大退步」修法。她也批評法務部的草案，「裡面冠冕堂皇的提到，是為了符合CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）的相關規定及一般性建議之要求」，但CEDAW一向都主張「墮胎除罪化」，結果去調查後發現，「法務部根本就是公然說謊、張冠李戴」。

王婉諭說明，「CEDAW公約第二十四號一般性建議第31點第C款，明明就是說：盡可能修訂視墮胎為犯罪的法律，以撤銷對墮胎婦女的懲罰性措施」。並指「2022年第4次國家報告審查委員會結論性意見和建議也指出：國際審查委員會建議懷孕女孩和婦女的墮胎應除罪化。而《優生保健法》則應取消配偶、父母或監護人同意的要求，以確保女性的自主性。

王婉諭批評，「這跟法務部的修法方向，已經不是略有偏差，而是南轅北轍、完全相反」，並質疑法務部「是看不懂文字，還是背後有人授意，讓他們決定曲解國際委員的意見。而不論是哪一種，都不可原諒」。

王婉諭指出，女性懷孕，本來就不是100%出於自願，有時候，甚至可能是因為遭受到性暴力、性犯罪而不幸受孕。她強調「面對懷孕後的生理風險、生養責任，甚至是社會中的各種歧視。國家如果無法給予他們適切的協助，反而用法律來限制他們的選擇權，強迫他們去承擔一個生命的重擔，是對女性最不公平的限制」。

王婉諭重申，「女性的子宮，不是任何人的所有物」，身為女性與一位前立法者，強烈呼籲法務部，儘速撤回這種荒唐的修法，別讓向來自詡亞洲人權燈塔的台灣，貽笑國際！

在發文底下網友也紛紛砲轟法務部「太誇張！無視於國際公約」、「這才是真正的鬼故事」、「不可思議，真的太離譜了」、「太誇張了……是回到古代了嗎？」等。

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