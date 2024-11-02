江和樹稱提案柯文哲請假無限延長 四叉貓酸：先改黨章比較快

檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲請延押，台北地院昨日裁定自本月5日起延押兩個月。（資料照）

2024/11/02 07:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，台北地院昨裁定延押兩個月。網紅四叉貓（劉宇）發文指出，柯文哲在今年8月底因政治獻金爭議向民眾黨內請假3個月，代表柯文哲即將逾假未歸，依規定必須另推代理主席。對於民眾黨中央委員、台中市議員江和樹稱將提案「柯文哲請假日期無限期延長」，四叉貓也酸「你們要不要先改黨章規定比較快？」

台北地檢署偵辦京華城弊案，查出台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利威京集團主席沈慶京，北檢聲請延押，台北地院1日裁定延押2個月。民眾黨對此表達遺憾和憤怒，並稱支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。

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針對柯文哲將再延押2個月，江和樹表示，將在下週向中央委員會提案，讓柯文哲的請假期限改成無限期，並稱「如果真的會有人不同意，我會大膽公布是誰不同意」。

四叉貓昨深夜近12點則發文指出，柯文哲在8月29日請假三個月，銷假時間為11月29日。由於柯文哲繼續延押兩個月，預計延押至2025年1月4日，代表柯文哲即將逾假未歸。而根據《台灣民眾黨章程》第16條規定：「黨主席因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之」。

四叉貓也列出民眾黨的中央委員名單，並指他認為最有可能的人選，包含當然委員黃國昌、吳春城，指定委員林富男，以及票選委員江和樹等人。四叉貓也指出，柯文哲的黨主席任期到2026年12月31日，剩餘任期超過1年，所以出缺後6個月內也必須補選新的黨主席。

四叉貓也諷刺，江和樹表示下週要提議讓柯文哲的假期無限延長，「建議你們要不要先改黨章規定比較快？」

針對柯文哲將再延押2個月，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，將在下週向中央委員會提案，讓柯文哲的請假期限改成無限期，並稱「如果真的會有人不同意，我會大膽公布是誰不同意」。（資料照，江和樹提供）

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