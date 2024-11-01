被控賄選確定無罪 玉里鎮長龔文俊：感謝最高法院法官還公道

玉里鎮長龔文俊被檢方控豬肉賄選，全案目前無罪確定，龔文俊表示感謝法官還他清白。（資料照）

2024/11/01 13:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕自家經營養豬場的花蓮玉里鎮長龔文俊，被控在鎮長選舉前的2022年底送豬頭、豬隻給部落頭目，一審以「交付賄賂罪」被判刑5年，二審改判無罪後檢方上訴，近日被最高法院駁回，無罪確定。龔文俊受訪說，感謝最高法院法官還他公道。

龔文俊在二審獲判無罪後，今年6月已回復鎮長職位，中秋節前曾辦玉里醃漬節，近日赴日考察日本醃漬文化預計今天班機回台。龔文俊透過電話受訪表示，目前尚未收到律師通知，但有這樣的判決他很欣慰，感謝法官依法判決，檢方作法就像凌遲當事人，也很不公平。

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他認為，被控「賄選」豬肉，是養豬場報廢且無法販售的豬隻，比如牙醫公會只買豬的下顎骨，剩下的豬頭豬肉就無法賣，肉的本身可供食用，就這樣丟棄非常可惜，找廠商當事業廢棄物處理還要花錢，因此多年來都會把這些豬肉送人，包括玉里、卓溪、富里都有民眾取用。

檢方起訴書認為，龔文俊與樁腳前玉里鎮松浦里長林誠觀，在2022年5月送玉里鎮福音部落劉姓副頭目豬頭2顆、6月再送約130台斤（78公斤）豬隻1隻，劉宰殺後分肉給部落親友；2022年6月至7月又致電玉里瑟冷部落陳姓頭目，表示欲提供200台斤（120公斤）、150台斤（90公斤）等可供食用的豬隻給陳，但被陳婉拒，檢方認為送豬肉用意是拉攏選票、請頭目協助票投給龔文俊。

一審花蓮地院認龔文俊、林誠觀均犯交付賄賂罪，各判刑5年、3年6月，分別褫奪公權6年、4年，龔等2人上訴；二審花蓮高分院認為，依劉姓頭目稱他與龔文俊不熟、也沒有龔的電話，也不曾要過豬頭，林誠觀是劉姓頭目的遠親表弟，到劉家閒聊時提到龔在養豬，才知有豬頭，且閒聊中沒提及要求支持龔；此外，依監聽譯文可知，陳姓頭目是在拒絕收受豬肉後，龔文俊才提到自己選情，二審改判龔文俊、林誠觀均無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

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