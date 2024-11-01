仍以國土計畫法如期上路為目標 內政部促未提送分區圖8縣市加速

內政部今日再發佈新聞稿指出，考量全國已有將近3分之2縣市提送國土功能分區圖，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並請尚未提送之地方政府加速辦理。（資料照）

2024/11/01 13:41

〔記者李文馨／台北報導〕「國土計畫法」預計明年4月30日前上路，朝野立委則喊話暫緩施行2到4年，有學者盼如期實施。內政部今（1）日再發佈新聞稿指出，考量全國已有將近3分之2縣市提送國土功能分區圖，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並請尚未提送之地方政府加速辦理。

媒體報導，「國土計畫法」掀起土地風暴，尤其是農地劃設不但牽涉地方發展，農地價值變化也影響農民權益至鉅，不但造成農民恐慌，更引發地方政府強烈反彈；藍綠立委提案修法延後上路，然而學者及環團為免國土破碎惡化，極力要求如期實施。

請繼續往下閱讀...

內政部說明，國土計畫法是因台灣經歷數次重大災害而喚醒國人對國土保育的重視，在104年12月經朝野共同合作下完成立法，並逐步推動完成全國及縣市國土計畫之研擬。截至目前為止，有8個縣市尚未提交國土分區圖草案，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣。

內政部指出，國土計畫法相關子法已完成15項，其餘8項子法包括各界最關切的國土計畫土地使用管制規則、原住民族土地使用管制規則，也將陸續於今年底前完成，考量全國已有將近3分之2縣市提送國土功能分區圖，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並請尚未提送之地方政府加速辦理，以完整全國國土空間秩序及因應極端氣候變遷對國人生命財產造成的影響。

內政部強調，國土計畫相關法令機制有助於解決過去區域計畫法以現況編定零星變更，長久缺乏整體計畫造成農地破碎化的課題；另也特別針對農地及原住民族土地研擬權益保障機制以補現行區域計畫法之不足；未來國土計畫上路後各縣市政府也可以持續透過計畫檢討，研擬符合地方發展需求之計畫。

內政部也提到，地方政府於國土計畫上路後，依法應視實際發展情況啟動縣市國土計畫通盤檢討作業；另對於民眾關切的議題，內政部將透過審議機制，和各地方政府進行討論及跨部會協調，包括農業部會以堆疊式的方式據以推動農業各項支持措施；同時也與原住民族委員會共同合作補助地方政府辦理部落環境基本調查，優先協助原住民族居住使用土地輔導合法，再透過鄉村地區整體規劃，找出符合部落長期發展的合適區位。

內政部強調，國土計畫法的施行不影響民眾原有合法權益，並兼顧維護農業生產環境及地方發展需求，籲請尚未提送國土功能分區圖草案的地方政府，儘速完成審議作業後提送內政部，至於已提送內政部之縣市，也會依照各級國土計畫指導詳實審核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法