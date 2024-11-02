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    京華城案柯文哲等4被告都延押 游淑慧：代表涉嫌重大 犯罪利益龐大

    檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲請延押，台北地院昨日裁定自本月五日起延押兩個月。 （記者塗建榮攝）

    檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲請延押，台北地院昨日裁定自本月五日起延押兩個月。 （記者塗建榮攝）

    2024/11/02 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕檢廉十月廿五日對京華城弊案疑似涉貪的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲聲請延押，台北地院昨裁定柯文哲延押兩個月。台北市議員簡舒培表示，檢廉擔心若放柯出來，恐會有更多證據遭消滅；台北市議會京華城調查小組召集人游淑慧表示，本案四大被告都裁定繼續羈押，代表犯罪事實涉嫌重大，且犯罪利益龐大。

    簡舒培：柯有串證、滅證之虞

    簡舒培表示，檢察官在發布聲請延押的新聞稿內，曾講到柯文哲的部屬、相關關係人尚未到案，部屬除「橘子」許芷瑜是否還有其他人在逃？也代表柯文哲涉案過程中有串證、滅證之虞，若柯真的坦蕩蕩，就請橘子及相關人士都出來，不要躲起來，況且柯還刻意叫她出境。

    簡舒培指出，種種跡象顯示柯文哲於此案中站不住腳、禁不起考驗，他自己也心虛，先前才會刪簡訊、訊息，在檢察官調查前有很多心虛的動作，至今針對外界質疑，柯文哲仍說不清楚、講不明白，更不配合調查，關鍵人、帳房橘子還被通緝、列為被告，因此若放柯文哲出來，恐怕會有更多證據遭消滅。

    游：盼地院續扣押京華城土地

    游淑慧表示，柯繼續被羈押是院檢雙方一致的考量，認為有延押必要，她對於辦案需要予以尊重；本案四大被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、北市前副市長彭振聲都裁定繼續羈押，代表犯罪事實涉嫌重大，且犯罪利益龐大，因此希望未來京華城土地，鼎越所提的抗告發回重裁，地院能維持繼續扣押，做為訴訟不法利益追討的保全。

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