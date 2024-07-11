憲法法庭》反質詢定義 黃國昌沒答

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭昨召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

2024/07/11 05:30

〔記者張文川、陳彩玲／台北報導〕憲法法庭昨開庭審理立院擴權法案釋憲案，大法官尤伯祥詢問立法院代表、民眾黨立委黃國昌，總統若拒絕赴立院國情報告或接受詢答，立法院是否會以人事同意權反制？黃國昌回稱，立法院還沒邀、總統也還沒來，他無法預判假設性問題，若總統不來，立法院什麼都做不了，頂多開記者會指責他。尤伯祥又問「反質詢」的定義，黃國昌未直接答覆，審判長許宗力要求黃三天內以書面答覆。

尤伯祥於大法官詢問時間問黃國昌，若總統認為新法條違憲，拒絕在釋憲案判決之前受邀至立院國情報告，或只報告而拒絕回答立委提問，立法院會如何處理？會不會反制總統的人事提名權？這關係到是否有暫時處分的急迫性。

請繼續往下閱讀...

尤伯祥並引用黃國昌的答辯書指出「質詢並未違反明確性原則，所以反質詢也不會違反明確性原則」，認為這種答辯是「以問答問」，而立院修法禁止反質詢的目的，就是為了限制以問答問，但黃國昌自己也做一樣的事，要求黃回答反質詢的明確定義及核心概念。

黃國昌回稱，總統國情報告制度並非此次修法所創設，存在於憲法增修條文，修法只是將其制度化，規範總統來到立院後要做什麼事。尤伯祥追問「你沒有回答問題」，黃國昌說「立法院還沒邀請，不知道總統會不會來、用什麼理由不來」，他無法預判，法條中也沒寫「即問即答」，而「依序即時回答」是訴訟法的規則。

黃國昌並說：「就算總統不來，立法院什麼事都不能做」，頂多只能開個記者會說總統不遵守政治承諾。至於會不會以人事同意權反制，黃表示，就像現在行政院提名的NCC委員一樣，只要行政院長卓榮泰基於行政一體、責任政治，「民眾黨團」還是願意進入實質審查。

由於黃國昌發言時間過久又不著重點，光是總統國情報告就講了近十分鐘，審判長許宗力多次請他節制發言，至最後黃仍未回答反質詢的定義，許宗力庭末請黃國昌於三日內以書面答覆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法