中市議員周永鴻批盧秀燕天災政治秀 簡直可以出影集

市議員周永鴻批盧秀燕天災政治學連五發（資料照）

2024/07/28 13:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議員周永鴻表示，有媒體披露盧秀燕說行政院長卓榮泰打電話向台中市請求支援，因此市府將借5部大型抽水機給南部，但遭行政院幕僚否認消息，戳破盧秀燕又想在救災上作一場政治秀，他更嘲諷盧的天災政治秀，簡直可以出影集。

周永鴻痛批盧秀燕，從0403花蓮大地震到這次凱米颱風，已經把「天災政治秀」玩得爐火純青，今年第一場「天災政治秀」在今年4月3日花蓮大地震演出。當時她正在準備出訪新加坡的飛機上，雖然照原定行程出訪，但在個人臉書宣示將派出救援隊。花蓮立委傅崐萁還在臉書特別感謝她和台北市長蔣萬安，卻不提台中的救援隊最後沒有出發前往花蓮救災。

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周永鴻強調，此次凱米颱風襲台，盧秀燕更是天災政治秀五連發！第一發是飛到美國後落地數小時後獨自返台，而第二發政治秀是抵台後讓原本的指揮官副市長鄭照新和消防局長孫福佑到機場陪他開記者會，而不是馬上趕回台中災害應變中心。

周永鴻表示，第三發政治秀，是讓副市長黃國榮和出訪的局處長穿災防中心紅背心，在美國正襟危坐跟災防中心視訊。問題是盧已經回台坐鎮，何須讓在美代表她訪問的副市長及局處長們一起開會？

周永鴻指出，盧秀燕不想錯過和美國僑界互動的機會，在評估台中災情不算嚴重後，返國不到3日旋即宣布再次赴美。而盧如他預測會用「這趟機票自費」打造這趟訪美行最高潮，果不其然。

周永鴻不滿的表示，盧秀燕提到接到卓榮泰電話，中央向台中市請求支援南部，經她與水利局盤點，將支援5部大型12英吋抽水機，想打造治水有方，又幫忙民進黨執政的南部的總統格局，但卻被行政院幕僚否認消息，戳破盧又想在救災上作一場政治秀。

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