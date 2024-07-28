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跨國議員來台參加峰會前夕遭北京施壓 IPAC譴責中國阻撓

IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為。（圖擷取自IPAC官網）

IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為。（圖擷取自IPAC官網）

2024/07/28 18:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會週二將在台北登場，美聯社今日披露，中國外交官正在向至少6國的議員施壓，要求他們不要參加這次的峰會。對此，IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為。

IPAC指出，至少有5個國家的8名國會議員在出發赴台參與峰會之前，收到了來自中國外交官的電子郵件或電話。部分與會者所屬黨派的領導層也受到施壓，一名國會議員被中方邀請前往中國，取代其原計畫來台的行程。

IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為，並強調，民意代表擁有自由造訪其他地方與支持其所相信的信念的權利，這是民代行使其身份的權利與責任的正常行為。

IPAC批評，中國阻撓IPAC峰會的行動是其公然損害其他國家民主權利並否定台灣進行合法外交交流權利的又一例證，由於這些互動不符合主權國家之間正常外交關係的行為準則，IPAC成員保留向各自外交部提出正式申訴和投訴的權利。

而為應對中國的恫嚇，IPAC決定提前宣布，IPAC歡迎哥倫比亞、伊拉克、馬拉威、索羅門群島、甘比亞及烏拉圭等6國加入聯盟，在中國「一帶一路」重點國家擴展網路，也是聯盟史上最大規模的擴張。

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