國民黨禮讓黃國昌代替高虹安戰新竹？ 朱立倫回應了

國民黨主席朱立倫（左2）今到彰化縣議會參加民主改革國會說明會，會前，他對媒體問及國民黨是否會禮讓民眾黨立委黃國昌取代高虹安，轉戰新竹市長？他說，目前不討論這種還不存在的事實。 （記者張聰秋攝）

2024/07/28 16:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席朱立倫今天出席在彰化縣議會舉辦的「第三波民主改革國會改革說明會」。會前，有媒體問及國民黨是否會禮讓民眾黨立委黃國昌取代高虹安，轉戰新竹市長？對此，朱立倫表示，目前不討論這種還不存在的事實。

颱風早已離去，但彰化縣大村鄉仍深陷水患，今日水深及小腿，農田汪洋一片，部分臨近大排的區域，大排滿溢淹沒馬路，住家院落也遭水侵，村民無奈只能接受現況。在縣黨部安排下，朱立倫先到大村鄉勘災，隨後再到彰化市參加國會改革說明會。

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會前，媒體採訪朱立倫，針對新竹市長高虹安一審被判刑，民眾黨可能讓立委黃國昌代替高虹安競選下屆新竹市長，國民黨是否會禮讓，促成藍白合？朱立倫表示，他會以同樣標準對待高虹安和黨籍立委顏寬恒，他相信高虹安會追求司法公平正義，將在二審努力證明清白。至於新竹市長選舉，目前還不存在，因此不予討論，當務之急是災後重建工作和爭取相關補助。

針對顏寬恒一審被判刑未如民進黨一審判刑即停權的情況，朱立倫說，國民黨會全力爭取還黨內同志清白，也會為顏寬恒加油；黨內的處置均依照黨的規定循慣例處理，不需他人指指點點。

說明會上，國民黨不分區立委許宇甄、身兼縣黨部主委的立委謝衣鳯等人也出席，因颱風假放假和水災問題被民眾罵翻的縣長王惠美也趕到會場致意，向民眾致歉風災政策疏忽之處，並表示縣府會虛心檢討改進，朱立倫為她加油打氣。

會中，朱立倫批評民進黨關閉核三廠一號機，並表明明年5月最後一台也將關閉。他質疑說，雖然綠媒聲稱台灣不缺電，但台灣是否缺電，彰化鄉親應該最清楚，經濟部長稱外資投資設廠將使用電需求激增12％，但電從哪裡來？他會要求謝衣鳯緊咬經濟部長，關心電力供應情況，不容許讓台中火力發電全開，影響中部空氣品質。

朱立倫說，國民黨此次推動國會改革，是為了追求公平正義，追查弊案，他不理解民進黨有什麼好怕的？此次改革的重點包括25年未修改的財政收支劃分法修正、農糧收購、健保等議題。

連日來被網友與民眾罵翻的彰化縣長王惠美（左）趕到說明會場，與國民黨主席朱立倫握手致意。（記者張聰秋攝）

國民黨國會改革說明會今在彰化縣議會舉辦，會中大家振臂高喊加油。（記者張聰秋攝）

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