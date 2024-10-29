出席國際青商會世界大會 蕭美琴：攜手為全球社會帶來正向發展

副總統蕭美琴（中）出席在桃園舉辦的2024年國際青年商會世界大會致詞說，台灣將持續支持青年領袖培育，促進國際合作。（記者李容萍攝）

2024/10/29 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕2024國際青年商會世界大會（JCI World Congress）今晚（29日）在桃園會展中心舉辦開幕典禮，全球超過120個國家4000名青年領袖與代表與會。副總統蕭美琴蒞會說，台灣具有多元的文化、產業，以及崇尚自由民主、強韌的社會，近年發展重點貼合聯合國永續發展目標，推動淨零碳排更是不遺餘力。所有參與的青年商會夥伴都是全球重要年輕領袖網絡的一環，期盼大家藉由本次大會獲取更多的資訊、技術及創造力，相互理解並建立友誼的橋梁。

蕭美琴說，回顧台灣的歷史，有許多困難需要克服，每一次的挑戰都對社會產生更大信心，青商會的創會目標與賴清德總統部分倡議相同，相信與會年輕領袖，比起上一代有更多獲得資訊的機會，可在全球建立更多連結，攜手為全球社會帶來正向發展，台灣將持續支持青年領袖培育，促進國際合作。

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蕭美琴提到，台灣在科技創新、綠色能源及智慧城市發展方面的成就，將持續支持青年領袖培育，促進國際合作，呼籲與會者積極參與大會的各項活動，從中獲得啟發，攜手為全球社會帶來正向影響。

桃園市長張善政陪同蕭美琴出席大會開幕式，參訪台灣創新技術博覽會桃園館、臺灣精品館、永續發展館以及新創企業展區，了解我國各部門創新科技相關展示內容。

張善政說，桃園作為台灣重要的國際門戶，以及AI人工智慧產業重要基地，最能體現本次大會主題「科技革新建構繁榮及永續的未來」，很榮幸代表桃園歡迎來自世界各地參與國際青年商會世界大會的代表們，期盼與會的夥伴們能藉此探訪桃園，體驗這座城市的多元魅力。

世界大會籌備委員會主委陳家濬說，今晚開幕式安排多場文化表演，展示台灣的文化多樣性與藝術特色，為與會來賓帶來耳目一新的體驗，大會期間安排包括領導力培訓、企業創新論壇及環境永續討論等。另外，大會也規劃企業參訪，以及期間限定博覽會於明天到11月1日免費開放民眾入場。

副總統蕭美琴（左3）、桃園市長張善政（左2）等人出席「2024國際青年商會世界大會」致詞，與來自全球的青年領袖合影。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（左3）、桃園市長張善政（左2）等人出席「2024國際青年商會世界大會」，一同在台上施放天燈祈福。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（左3）、桃園市長張善政（右2）等人參觀「台灣創新技術博覽會」與青農 合影。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（前右3）、桃園市長張善政（右2）等人參觀「台灣創新技術博覽會」 合影。（記者李容萍攝）

「2024國際青年商會世界大會開幕式」安排多場超嗨的電音表演。（記者李容萍攝）

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